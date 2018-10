Sande Behandlungsfall Friesland-Kliniken: Den Häusern in Sanderbusch und Varel fehlen im laufenden Jahr rund vier Millionen Euro – und das trotz 120 Millionen Euro Umsatz. Die Rücklagen sind aufgebraucht. Weil abzusehen ist, dass der Kliniks-GmbH das Geld zum Monatsende ausgeht, muss der Landkreis einspringen. Er hilft kurzfristig mit einer Finanzspritze von 4,5 Millionen Euro aus. Zudem hat der Kreistag zugestimmt, dass in den kommenden fünf Jahren jeweils 1,5 Millionen Investitionszuschuss pro Jahr in die Kliniken fließt und weitere 1,6 Millionen Euro zur Modernisierung der IT zur Verfügung stehen.

Über die wirtschaftliche Situation der Friesland-Klinken informierten am Freitag Geschäftsführer Frank Germeroth und Frieslands Landrat Sven Ambrosy mit dem Betriebsrat. „Wir reden von einem Verlust in beiden Häusern von vier Millionen Euro“, so Germeroth.

Die Ursache liege – so betonen Germeroth und Ambrosy – nicht in der Fusion beider Häuser oder an zu geringen Patientenzahlen, sondern sie seien „systemimmanent“: „Wir sind überrascht worden“, so Germeroth. Gerechnet hatte man mit einer Tariferhöhung von 2,5 Prozent im öffentlichen Dienst. Doch die Erhöhung fiel höher aus. Allein das bedeutet für beide Krankenhäuser Mehrkosten von 1,3 Millionen Euro – „eine Größenordnung, die stecken wir nicht einfach weg bei einem Budget, das auf Kante genäht ist.“ Als zweite Ursache nannte Germeroth, dass die Friesland-Kliniken den Krankenkassen 1,4 Millionen Euro Mehrerlösausgleich zahlen muss. „Wer mehr leistet als vereinbart war, muss quasi einen Strafzoll zahlen“, erläutert der Klinik-Manager. So sorgt der Erfolg für Verlust.

In einen medizinischen Befund übersetzt: Die Friesland-Kliniken haben sich einen schweren Infekt eingefangen, der einiges an bitterer Medizin erforderlich macht, so Germeroth. Er sieht auch für die kommenden beiden Jahre Verluste – allerdings nicht so hoch.

Für Mitarbeiter und vor allem für die Patienten hat die Finanzkrise keine Auswirkungen: „Die Versorgungsqualität ist nicht in Frage gestellt“, betont Ambrosy. Arbeitsplätze – immerhin 1600 in beiden Häusern – und die Standorte seien garantiert, ebenso die Tarifvertragstreue. Gleichwohl sollen Kosten reduziert, Abläufe optimiert und die standortübergreifende Zusammenarbeit ausgebaut werden. Erste Vorschläge dazu gebe es bereits.