Sande Wo verliert man ein Hörgerät? Und wo einen Nasenhaarschneider, eine Zahnkrone, E-Zigaretten und eine Lederkombi für das Motorrad? Kurios, was die Leute so liegenlassen. Ebenso kurios, was davon alles im Fundbüro der Gemeinde Sande landet.

Auch dort muss einmal im Jahr aufgeräumt werden. Beim Sander Markt werden Fundsachen, die nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht abgeholt wurden, meistbietend versteigert. Ein Job für Marktvogt Michael Ramke, der mit seiner flapsig-lockeren Art das zu Geld machte, was keiner vermisst oder wiederhaben will.

Fernglas, E-Zigaretten und Co.

So kamen neben 35 Fahrrädern und etlichen Armbändern, Armbanduhren, Ringen unter anderem auch Spielzeug-Dronen, ein Fernglas, E-Zigaretten und eine mit edlen Düften gefüllte Kulturtasche auf den Versteigerungstisch. Das Publikum reagierte neugierig-amüsiert über das Angebot. Ramke ließ mit sich handeln, sich aber nicht über den Tisch ziehen: „Fünf Euro? Wollt ihr mich verscheißern?“, trieb er den Preis für ein noch einigermaßen ansehnliches Mountainbike nach oben. Das fand am Ende für 26 Euro einen neuen Besitzer.

„Da passen 40 Dosen Bier rein!“ versuchte Marktvogt Ramke auch den Preis für eine Sporttasche nach oben zu treiben – allerdings vergebens. das Teil fand keinen Abnehmer. Ebenso wie die meisten der angebotenen Fahrräder. Nur 13 Stück wurden versteigert. Darunter Räder von Markenherstellern wie Gazelle und Rabeneick.

Nächste Versteigerung

Einen Abnehmer gefunden hat übrigens auch die Motorradlederkombi (10 Euro) der Nasenhaartrimmer und die Kulturtasche (8 Euro) sowie zwei Drohnen, ein Fernglas und der gesamte Schmuck - darunter ein Lederarmband für 40 Euro. Für die Gemeindekasse kamen am Ende 442 Euro zusammen, bilanzierte Sandra Wehling von der Gemeinde.

Die nicht versteigerten Fahrräder werden der örtlichen Fahrradwerkstatt der Integrationslotsen zum Ausschlachten angeboten, sagt Wehling, einige andere nicht verkaufte Teile der Kleiderkammer gespendet. Der Rest wird entsorgt. Damit Platz ist für die nächsten Fundstücke, die dann im nächsten Jahr versteigert werden...