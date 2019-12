Sande „Ich hab’ ein schönes Leben gehabt. Mir ist immer alles geglückt“. Wenn Lieselotte Blume zurückblickt auf ihr langes Leben, klingt viel Dankbarkeit mit – trotz mancher Schicksalsschläge und schlimmer Erlebnisse im ausgebombten Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihren Ehemann Franz hat sie bereits um 24 Jahre überlebt, ihre beiden Schwestern leben auch schon lange nicht mehr und auch ihren einzigen Sohn musste sie gehen lassen. Er starb vor zwei Jahren nach schwerer Krankheit, wurde nur 68 Jahre alt. Ihr erstes Kind wurde nur wenige Wochen alt, es starb am Plötzlichen Kindstod.

Zerbombte Träume

Lieselotte Blume, geborene Noske, ist dankbar, dass sie noch immer „klar im Kopp ist“, dass sie noch alle Zähne hat, eine Brille nur zum Lesen braucht und kein Hörgerät – solange ihr Gegenüber laut genug spricht. Am heutigen Montag wird sie 100 Jahre alt.

Lieselotte Blume ist Sandes älteste Bürgerin. Dass sie ursprünglich aus Berlin kommt, das hört man immer noch heraus. „Die Berliner Schnauze ist nun mal angeboren, die wird man nicht wieder los“, sagt die Jubilarin und plaudert aus ihrem langen Leben. Davon, dass sie ursprünglich mal Lehrerin werden wollte, die Eltern für die Ausbildung aber kein Geld hatten und sie stattdessen in Berlin die höhere Fachschule besuchte, die sie als Jahrgangsbeste abschloss, dass sie Schneiderin wurde und ein Jahr in einem schicken Modesalon auf dem Kurfürstendamm arbeitete. 18 Jahre jung war sie damals. Der Modesalon gehörte einem Juden, einem feinen und anständigen Herrn, der rechtzeitig nach Amerika abgehauen ist. Den Salon riss sich ein Nazi unter den Nagel.

Dann kam der Krieg und alles wurde anders. Lieselotte meldete sich zum Arbeitsdienst, sie kam in ein Gutshaus an die tschechische Grenze, war ein Jahr später zurück in Berlin, erlebte Nächte und Todesängste im Bombenhagel. Lieselotte war Trümmerfrau, räumte nach dem Krieg den Schutt beiseite, den die Nazis ihrer Generation hinterlassen hatten. Nun aber wurde sie von den Russen drangsaliert. „Die waren wenig zimperlich und zücken auch schon mal die Peitsche, wenn wir nicht parierten.“

Der Brutalität der Russen entkam sie, indem sie sich einem Bombenräumkommando anschloss. Mehrere Wochen lang räumte sie mit einem reinen Frauentrupp Blindgänger, Panzerfäuste, Granaten und Munitionsreste aus ei­nem Wald. „Wenigstens gab’s dafür gut zu essen“, sagt sie.

Ihren späteren Mann Franz Blume lernte Lieselotte Noske 1946 bei der Hochzeit einer Cousine kennen, im Jahr darauf wurde geheiratet. Für eine kurze Zeit hatte sie im zerbombten Berlin wieder eine kleine Boutique. Aus den entbehrungsreichen Nachkriegsjahren wurden die Wirtschaftswunderjahre. Es ging aufwärts, man baute das Land, die Stadt und sich selbst etwas auf. Dann machte Ost-Berlin ernst und zog die Grenze zu. Lieselotte zog zu ihrem Mann nach Charlottenburg, die Eltern blieben im Osten. Auch ihre ältere Schwester ging in den Westen.

1962 kehrten Lieselotte und Franz Blume ihrer Heimatstadt Berlin den Rücken. Ihr Schwager hatte eine Baufirma in Wilhelmshaven, dort fand Franz Blume eine Anstellung. Das Paar zog erst nach Mariensiel, später nach Middelsfähr und 1974 nach Sande in ein eigenes Haus.

Schönste Zeit in Sande

„Die ersten Jahre in Sande war die schönste Zeit in meinem Leben“, sagt Lieselotte Blume. Der Krieg war lange vorbei, man hatte sich etwas aufgebaut. Der Sohn wurde Polizeibeamter, es ging nur aufwärts - wir waren glücklich.“

In dem Haus lebt Lieselotte Blume bis heute - zusammen mit ihrer Schwiegertochter, die sich viel zum sie kümmert. Drei mal am Tag kommt zudem der Pflegedienst. Den Tag verbringt sie in ihrer Wohnung oder bei schönem Wetter auf der Bank im Garten. Ab und zu unternimmt ihre Schwiegertochter mit ihr eine Fahrt durch Wilhelmshaven und Umgebung.

Lieselotte Blume hat keinen Koffer mehr in Berlin. In ihrer Heimatstadt war sie schon seit 20 Jahren nicht mehr. „Das ist nicht mehr meine Stadt“, sagt sie, „Berlin erkenne ich nicht mehr wieder.“

Ihren 100. Geburtstag wollte Lieselotte Blume eigentlich gar nicht feiern. „Aber man wird ja nur einmal 100“, fiel ihr dann doch noch ein. So stößt sie heute in kleiner Runde mit Schwiegertochter, Enkelin und Urenkel an, die Nachbarn schauen auch vorbei. Und der Pastor und der Bürgermeister. Schließlich ist sie Sandes Älteste.

