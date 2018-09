Sande Angekündigt war ein „Workshop“ – also eine Veranstaltung, in der eine Gruppe intensiv an einem Thema arbeitet. Am Ende war es aber eigentlich mehr ein Vortrag, immerhin mit einigen Anmerkungen von den Zuhörern. Das Thema: Nahverkehrsplanung im Landkreis Friesland – am Beispiel Sande.

Bis Ende 2019 will der Landkreis als zuständige Stelle für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) seinen Nahverkehrsplan aktualisieren. Der entsprechende Auftrag wurde an das Büro „PGT Umwelt und Verkehr“ gegeben.

So hat am Montag Prof. Dr. Volker Stölting in Sande vorgetragen, worauf es bei der Aktualisierung des Plans ankommt. Mit dabei: Stefanie Pflug (Landkreis), Sandes Bürgermeister Stephan Eiklenborg sowie 15 Zuhörer aus Rat, Verwaltung, Vereinen – und fünf interessierte Bürger.

• Der Ausgangspunkt

Wichtig sei, so Stölting, vor allem zu definieren, was der Landkreis vor allem braucht, also ein „Planungsinstrument“. Sowohl der Ist-Zustand (Welche Buslinien sind gefragt?) als auch der der Soll-Zustand (Wie soll das Netzwerk in Zukunft aussehen auch in Bezug auf Barrierefreiheit) wird abgefragt. Auch der Tourismus spiele im Landkreis Friesland eine große Rolle bei der Planung, so Stölting. Zu beachten seien unter anderem auch: die Umweltqualität, Prognose der Verkehrsentwicklung, Investitionsplanung.

• Analyse

Der Ist-Zustand des Busverkehrs (nur dafür ist der Landkreis als Aufgabenträger verantwortlich) werde genau angeschaut. „In Sande wird deutlich: Allein von der Anzahl der Haltestellen ist das Gebiet recht gut abgedeckt“, so Stölting. Allerdings nur räumlich gesehen – nicht zeitlich. Denn bei der „Bedienungshäufigkeit“ wird festgestellt: es gibt Orte, die hinten runter fallen wie zum Beispiel Cäciliengroden. „Egal ob ein kleiner oder großer Bus: das Minimum sollte sein, vernünftig in diesen Ort zu kommen“, so Stölting.

Hinzugezogen werden auch Steckbriefe für jede einzelne Buslinie. Darauf werden unter anderem festgehalten: der Linienverlauf, der Takt, der Betreiber, der Unterschied zwischen Schul- und Ferienverkehr sowie die Hauptnachfrage.

Besondere Beachtung finden auch die Schuleinzugsbereiche. „Bis zu 90 Prozent aller Fahrgäste in Bussen sind Schüler. Deshalb müssen wir uns besonderes ihnen widmen.“

Weiterhin sei wichtig, die Gestaltung der Haltestellen zu analysieren. Die Haltestelle am Bahnhof Sande sei zum Beispiel so, wie man sich eine Haltestelle wünscht, so Stölting: Barrierefrei, gut ausgebaut.

Die Haltestelle und vor allem das Wartehäuschen am Krankenhaus sei dagegen eine „mittelprächtige Katastrophe“, so Stölting. „Hier ist wenig von Barrierefreiheit zu sehen.“

• Ziele und Maßnahmen

Ziel sei, so Stölting, dass der Busverkehr eine echte Konkurrenz zum Auto zu wird. „Es geht nicht immer darum, jedes Anwesen anzufahren. Alles muss auch bezahlbar sein.“ Und dennoch sollten alle Ortsteile, auch die, in denen wenige Menschen wohnen, gut erreichbar sein. „Das können auch nur sehr kleine statt 12-Meter-Busse sein.“

Mitbedacht werden sollte auch der Freizeitverkehr (zum Beispiel die Anbindung zur Insel Wangerooge) sowie die Art der Busse (E-Fahrzeuge?).

• Fazit

Für Sande sei es eigentlich relativ einfach, einen guten Linienplan zu schaffen, so Stölting. „Es gibt eine Hauptachse. Wenn die besser und stärker ausgebaut wird, ist das meiste schon gut abgefrühstückt.“ Mit der Buslinie 111 könne man sowohl nach Wilhelmshaven als auch Richtung Wittmund fahren. „Das ist sehr gut, da gibt es schon viele Möglichkeiten.“

• Anmerkungen

Von den Zuhörern gab es einige Anmerkungen.

• Der Berufsverkehr macht keinen Sinn. So halte ein Bus morgens um kurz nach sechs Uhr in Cäciliengroden, keiner steige ein oder aus. Hier müsse der Bedarf besser beachtet werden.

• In den Ferien brechen die Fahrten schlagartig ab. (Stölting: „Der Gedanke ist, eine Hauptlinie zu schaffen, die montags bis freitags sowie samstags bis sonntags fährt – 365 Tage im Jahr.“)

• Es sollten merkfähige Abfahrtzeiten eingerichtet werden. (Stölting: „Es sollte ein Stundentakt-Fahrplan erstellt werden“).

• Die Plan sollte besser nachvollziehbar sein. (Stölting: „Selbst für mich, der täglich Fahrpläne liest, ist das in Friesland schwierig zu verstehen. Das muss verbessert werden.“)

• Fahrräder sollte man vernünftig abstellen können. (Stölting: „Eine Möglichkeit wären Fahrrad-Käfige. Noch besser wären Ladestationen für E-Bikes“).

• Wie sieht es mit der Barrierefreiheit aus? (Stölting: „Bis 2022 müssten eigentlich alle Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Das ist aber kaum machbar. Deshalb sollte eine Prioritätenliste angefertigt werden.“ Insgesamt etwa 87 Prozent gezahlt – davon 75 Prozent vom Land, 12 Prozent vom Landkreis.)

• Eine Mitfahrerbank wäre eine Alternive zu zusätzlichen Bussen.

• Schade, dass nur fünf Bürger aus reinem Interesse – ohne Hintergrund aus Rat, Verwaltung oder Verein – gekommen sind.