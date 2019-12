Sande Nach einem Jahr voller Pleiten, Pech und Pannen mit der Nordwest-Bahn wächst im Nordwesten der Druck auf das Unternehmen von allen Seiten. „Der Region reicht es jetzt“, sagte Verkehrs- und Umweltminister Olaf Lies – zugleich auch Mitglied des Sander Gemeinderates – auf der Sitzung des Sander Rates. „Wir waren alle bereit über zehn Jahre lang zu akzeptieren, dass der Streckenausbau erfolgt. Und wir waren bereit, an den Wochenenden auf den Personenverkehr zu verzichten, damit die Anbindung des Hafens gesichert ist“, sagte Lies. Nun kommen die extremen Zugausfälle bei der Nordwestbahn hinzu, und das ist nicht mehr zu akzeptieren. Inzwischen gab es Abmahnungen und die Nordwest-Bahn zahle auch Strafe.

Lies warnte aber davor, darauf zu drängen, die Verträge zu kündigen. „Wenn wir die nicht haben, haben wir noch niemand anderen. Das muss mit denen funktionieren.“ Der Anspruch müsse aber sein, dass wir in der Region nicht immer die Abgehängten sind.

Die Nordwest-Bahn bedient ein großes Gebiet, übernimmt künftig die Regio S-Bahn in Hannover. Zu befürchten sei, dass man verstärkt in den urbanen Regionen für Service und Qualität sorgt, und der Nordwesten auf der Strecke bleibt. „Das darf nicht passieren“ forderte Lies. Die Nordwest-Bahn müsse mehr in die Ausbildung investieren. Das Unternehmen hatte bereits angekündigt, dass im Frühjahr 2020 neue Triebfahrzeugführer ausgebildet sein werden und die Qualität dann besser werde. Lies erinnerte daran, „dass wir schon viele Menschen verloren haben, die begeistert von der Bahn waren – bis die Nordwest-Bahn kam.“

Ab 2023/24 bekommt die Region wohl den Regionalexpress, der zweistündig direkt von Hannover bis Wilhelmshaven durchfährt. Die Stunde dazwischen ist die Stunde des IC, der von Leipzig-Berlin geflügelt in Oldenburg bis Norddeich und dann auch bis Wilhelmshaven fahren kann. „Wir sollten uns damit zufrieden geben, was wir an Angebot haben. Wir wollen stündliche Anbindung, nicht nur nach Hannover, sondern auch nach Leipzig und Berlin“, so Lies.