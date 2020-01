Sande Chefarzt-Wechsel an der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie des Nordwest-Krankenhauses (NWK Sanderbusch: Der Leitende Arzt der Abteilung für Spezielle Orthopädie und Rheumaorthopädie in Sanderbusch, Dr. Peter Bichmann, hat mit Beginn des neuen Jahres als neuer Chefarzt die Gesamtleitung der Klinik übernommen. Er ist Nachfolger von Dr. Tobias Fehmer, der das Nordwest-Krankenhaus Ende vergangenen Jahres aus privaten Gründen verlassen hat. Der aus dem Ruhrgebiet stammende Fehmer war seit 2013 Chefarzt in Sanderbusch und ist nach knapp sieben Jahren zurück in seiner Heimatregion an eine Klinik in Nordrhein-Westfalen gewechselt.

Mit dem Leitenden Arzt Dr. Peter Bichmann war Fehmer einer der „Senior-Hauptoperateure“ am NWK. Das sind besonders qualifizierte Chirurgen mit der größten Erfahrung. Jeder von ihnen muss pro Jahr mindestens 100 Operationen durchführen.

Bichmann will gemeinsam mit seinem Team das hohe Qualitätsniveau der Klinik weiter ausbauen. Zur Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie gehören neben Bichmann sechs Oberärzte, 13 Assistenzärzte sowie Pflegekräfte und Stationspersonal.

Der 52-jährige Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Spezielle Orthopädische Chirurgie legt größten Wert auf eine gut funktionierende Teamarbeit zwischen allen Kollegen und auf die interdisziplinäre Behandlung von Patienten in enger Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten. Peter Bichmann arbeitet, mit kurzer Unterbrechung, seit 2007 in Sanderbusch und ist in der Region sehr gut vernetzt.

Das Leistungsspektrum der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie reicht von der komplexen Wiederherstellungschirurgie nach Unfällen über das Einsetzen von Gelenkprothesen bis hin zur operativen Behandlung von Sportverletzungen. Weitere Schwerpunkte liegen auf handchirurgischen sowie arthroskopisch-orthopädischen Eingriffen und der Alterstraumatologie.

Die Klinik wurde im vergangenen Jahr als regionales Traumazentrum, als Alterstrauma-Zentrum und als Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung zertifiziert. Deutschlandweit hatten von 1940 Krankenhäusern nur 155 dieses Gütesiegel erhalten.