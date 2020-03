Sande Wer in den vergangenen Wochen durch Sande Richtung Bahnhof gefahren ist, hat sicher bemerkt, dass sich der Name einer Gaststätte halbiert hat. Denn wo früher sowohl der Name „Gaststätte zum Kreisel“ als auch „Pitt’s Tapas und Steaks“ angeschlagen waren, nimmt nun „Tapas und Steaks“ den Platz alleine ein.

„Es war für unsere Gäste leicht verwirrend, dass zwei Namen existierten“, erzählt Peter Steen, der die Gastwirtschaft zusammen mit seiner Lebensgefährtin Angelika Wille betreibt. Das Paar betreibt das Lokal bereits seit einigen Jahren.

„Es fing alles mit einem kleinen Tresen an und ist Stück für Stück gewachsen“, erzählt Steen. Mittlerweile gibt es zwei große, aber doch recht unterschiedliche Bereiche in der Gaststätte: Einen wichtigen Teil nimmt das Restaurant ein, in dem vor allem Tapas und Steaks serviert und verspeist werden. „Wir bieten mehr als 60 verschiedene Tapas an und auch Steaks vom Strauß oder dem Bison“, betont der gelernte Schlachter und Koch.

In der Speisekarte findet man neben spanischen Köstlichkeiten auch viele amerikanische Gerichte wie XL-Schnitzel oder ausgefallene Burger. „Es macht mir Spaß, die Leute zufrieden zu stellen und gleichzeitig kreativ sein zu können“, betont Steen, der täglich selbst in der Küche steht.

Neben dem Restaurant gibt es einen großen Gaststättenbereich – Zutritt ab 18 Jahren. In diesem Raucherbereich können die Gäste eine große Auswahl von mehr als 50 Spirituosen kosten oder ihre Zeit mit Dart verbringen. „Wir haben fünf Dart-Automaten und bieten auch Radikal Dart an, wobei man online europaweit gegen andere Spieler antreten kann“, erklärt der Inhaber.

Dart spielt im „Pitt’s“ eine große Rolle. So findet immer am letzten Freitag im Monat ein E-Dart-Turnier statt, bei dem es Preise wie Präsentkörbe und Gutscheine zu gewinnen gibt. „Teilnehmer können sich bis zum Turniertag unter 04422/73 39 050 anmelden“, so Steen.