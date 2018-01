Sande Ab Frühjahr soll in Sande das Rathaus umfassend saniert und modernisiert werden. Zwei Millionen Euro sind veranschlagt, um das Verwaltungsgebäude von oben bis unten und von vorn bis hinten umfassend zu erneuern. Am Montag, 8. Januar, geht es ab 17 Uhr in öffentlicher Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses um Details zur Bauausführung: nämlich um die Materialauswahl für eine vorgehängte Fassadenbekleidung.

Unter Berücksichtigung der Aspekte Brandschutz, Wirtschaftlichkeit und Haltbarkeit empfiehlt die Verwaltung dem Fachausschuss eine Ausführung mit Zementfassadenplatten. Mit diesem Material seien verschiedenste Farben, Oberflächen und Plattenzuschnitte möglich.

In der Sitzung werden vom Planungsbüro Farben und Oberflächen vorgestellt. Anhand dieser Muster sollen die Ratsvertreter eine Auswahl treffen. Zudem werden die Ergebnisse einer Un­tersuchung vorgestellt, inwiefern die Installation einer Photovoltaikanlage sinnvoll wäre.

Ausgeschrieben werden die Arbeiten in wenigen Wochen, saniert werden soll das Rathaus in einem Rutsch von April bis September. Während der Bauphase müssen nach und nach alle Abteilungen innerhalb des Rathauses vorübergehend umziehen.