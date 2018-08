Sande „Im Moment sieht es hier sogar richtig aufgeräumt aus“, sagt Klaus Oltmann von der Sander Gemeindeverwaltung, als er den Mitgliedern des Bauausschusses am Dienstagabend den Fortgang der Sanierungsarbeiten des Sander Rathauses präsentiert. „Aber ab Montag wird es wieder laut“, so Oltmann. „Dann verteilen wir wieder Ohropax.“

Die vorgehängten ziegelroten Faserzementplatten und die neuen Fenster in dunkelgrauen Rahmen vermitteln schon einen sehr guten Eindruck vom neuen äußeren Erscheinungsbild des Rathauses. Das Baugerüst an der Vorderseite des Verwaltungsgebäudes ist zu großen Teilen schon wieder abgebaut – aber nur, weil es am linken Gebäudeflügel wieder aufgebaut wird. Dort wird ab nächster Woche gebohrt und gelärmt, werden Fenster ausgetauscht, Dämmplatten eingebaut, Fassadenplatten angeschraubt. Der scheußliche schmutziggraue Waschbeton verschwindet immer mehr von der Bildfläche der Hauptstraße 79.

Kilometerlange Kabel

Auch drinnen passiert viel. Büros und Besprechungsräume wurden getauscht oder neu zugeschnitten, auch der Bürgermeister zieht eine halbe Etage weiter nach unten, kommt somit der Barrierefreiheit entgegen. Kilometerweise werden Kabel verlegt, die Elektroinstallation erneuert, es geht um Breitband, Brandschutz und Barrierefreiheit. In einen Schacht wird nach 40 Jahren nun auch ein Fahrstuhl eingebaut.

Oltmann erklärt, wie drinnen während der Baumaßnahme die Arbeitsabläufe organisiert sind. Zurzeit werden der bereits sanierte Sozialtrakt, der kleine Sitzungssaal und der Ratssaal als Rumpelkammer und Ausweichquartier von den Abteilungen genutzt, die gerade saniert werden. Schon fertig ist der Bürgerservice – die Abteilung mit dem größten Publikumsverkehr.

„Bislang läuft alles nach Plan“, sagt Klaus Oltmann. Nichts deutet bislang darauf hin, dass man den Kostenrahmen von rund zwei Millionen Euro überschreitet und auch zeitlich hat man weiterhin Ende November bis Mitte Dezember für den Abschluss der Arbeiten im Visier.

Abteilungen ziehen um

Immer mal wieder kommt es wegen der Umbau- und Sanierungsarbeiten zu Unterbrechungen, sind einige Abteilungen vorübergehend nicht erreichbar. Am Montag ziehen das technische Bauamt und die Finanzabteilung innerhalb des Rathauses um. Dann wird an deren Wänden gebohrt, werden Fenster erneuert und Strippen gezogen.

Die beiden Rohr-Enden, die oben an der Dachkante aus den roten Faserzementplatten herausgucken und über deren Sinn und Zweck Bauausschuss wie auch Bürgermeister grübelten, sind übrigens Teil der Entwässerung, so Klaus Oltmann: „Die Rohre sind Notfallablauf für die Dachflächen – wenn diese tatsächlich bei extremsten Regenereignissen das Wasser nicht mehr ordentlich ableiten können.“

Wegen der schon frischeren Temperaturen meint Oltmann: „Jetzt müssen wir die Heizung wieder zum Laufen kriegen.“ Aber im Rathaus ist man vorbereitet: „Zur Not verteilen wir Fleecejacken.“