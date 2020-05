Straßenbau K 294: Und wo bitte geht es denn nun entlang?

Sande /Schortens Mal schnell von Jever nach Sande zu einem Termin im Rathaus. Wie gewohnt gehts über die neue B 210, dann runter in Schortens über die Kreisel an der Branterei vorbei und durch Ostiem weiter auf die K 294. Im Augenwinkel ist unmittelbar hinter dem Kreisel ein Hinweisschild zu erkennen „Richtung Sande gesperrt“ und „Umleitung über „Neu-Abickenhausen“.

Zwei Kilometer weiter ist dann erst mal Ende der Fahrt: Absperrbaken versperren das Durchkommen. Rechts führt ein schmaler Weg hinein. „Neu-Abickenhausen“ steht auf dem Straßenschild. Aha, die Umleitung. Im Autoradio laufen die Talking Heads, „Road to nowhere“. Das sollte eine Mahnung sein. Auch das Navi zeigt an: Dieser Weg führt geradewegs in die Pampa. Oder auf die Sandberge, die in ein paar hundert Metern Entfernung für die Bahnverlegung aufgeschüttet wurden. Und nun? Wie weiter? Wo geht es nun entlang?

Wenden und zurück

Also wenden und zwei Kilometer zurück. Wieder durch Ostiem, wieder durch die beiden Kreisel, wieder auf die B 210, diesmal in Richtung Roffhausen und Wilhelmshaven; die war vorige Woche auch noch voll gesperrt, weil ein Hubbel auf der Fahrbahn beseitigt wurde. Immerhin: die B 210 ist wieder frei. An der so genannten Orbiskreuzung gehts rechts ab, wieder an der Bahnbaustelle vorbei über die L 815 (Oldenburger Damm) nach Sande. Zwölf Minuten später als geplant bin ich im Rathaus.

Die voraussichtlich sechswöchige Sperrung der K 294 bedeutet für die Autofahrer wieder einmal Umwege. Vor allem für manche Beschäftigten in Roffhausen.

Ursache für die Sperrung: Die Baufirmen, die hier an der Bahnverlegung Sande ar­beiten, müssen für diesen Abschnitt in Höhe Autobahnüberführung und Roffhausener Landstraße eine vorübergehende Umleitung herstellen. Das ist nötig, um wiederum den Baugrund der künftigen Bahntrasse zu verstärken. Teile der Umleitung werden aber auch später zum veränderten Straßenverlauf der Kreisstraße gehören. Die muss nämlich zur Seite rücken, verschwenkt werden und über die neue Bahntrasse geführt werden. Die Dammaufschüttungen zeigen schon deutlich, wie hier in etwa zwei Jahren der Zug- und der Straßenverkehr rollen werden.

Bessere Beschilderung

Aktuell müssen sich Autofahrer mit der gesperrten K 294 arrangieren. Die Stadt Schortens ist eigenständige Verkehrsbehörde und hat als offizielle Umleitung die B 210/L 815 angegeben und wird dies durch eine ergänzende Beschilderung nun kurzfristig klarer darstellen. Eine gute Anbindung – je nach Start und Ziel – stellt auch die Strecke über Dykhausen und Gödens dar. Wegen der gewichtsbeschränkten Brücke in Dykhausen ist diese Verbindung aber nicht als offizielle Umleitung ausgewiesen.

Die K 294 bleibt voraussichtlich bis 8. Juli gesperrt. Auf der Kreisstraße kommen aktuell nur Rettungsfahrzeuge und der Schulbusverkehr durch. Die in Höhe Umspannwerk abzweigende Roffhausener Landstraße ist im Baustellenbereich zurzeit sogar vollständig gesperrt. Selbst Rettungsfahrzeuge müssten im Notfall von der anderen Seite über die Orbiskreuzung kommen.