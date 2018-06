Sande Auch in der Gemeinde Sande fehlt bezahlbarer Wohnraum für kleine Einkommen. Etwas Linderung verschafft nun das Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße 77 in Sandes Zentrum auf dem früheren van-Geuns-Grundstück gleich neben dem Rathaus. Und die Bauarbeiten schreiten gut voran.

Am Freitag konnte Richtfest gefeiert werden. Anfang November sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. Realisiert wird das Bauvorhaben, dass als sozialer Wohnungsbau, von der N-Bank gefördert wird, von der Oldenburger Pohland & Bau GmbH. Insgesamt entstehen 24 Zwei- und Dreizimmer-Wohnungen, deren Mieten auf 20 Jahre und zwar bei 5,60 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete festgeschrieben sind.

Großes Interesse

Der Bedarf und das Interesse sind sehr groß, sagte Investor Nico Neuhaus von der Pohland Projekt & Bau beim Richtfest. Die Wohnungen im Erdgeschoss sind barrierefrei, das Bauwerk ist unterkellert, alle Wohnungen werden mit Einbauküchen ausgestattet und verfügen über Balkon beziehungsweise Terrasse. Die Wohnungen werden zwischen 40 und knapp 80 Quadratmeter groß sein. Dabei werde ein Mix von Bewohnern aller Generationen angestrebt.

Sozialer Wohnungsbau heißt: Um hier eine Wohnung beziehen zu können, darf ein bestimmtes Einkommen nicht überschritten werden; interessierte Mieter müssten einen Wohnberechtigungsschein vorweisen. Den stellt unter den entsprechenden Voraussetzungen die Gemeinde sande aus.

Es gibt für die Mieter Abstellräume im Keller, zudem helle Treppenhäuser. Ein Blockheizkraftwerk soll mit Biogas Wärme und Warmwasser erzeugen, damit wird regenerativ geheizt.

„Bester Bewerber“ baut

Auf der Grünfläche vor dem Haus sollen die alten Obstbäume erhalten bleiben, außerdem sollen dort ein Spielplatz und eine Boulefläche errichtet werden. Investor Ulrich Pohland ist zufrieden. Er bedankte sich für die reibungslosen Abläufe und die guten Absprachen mit Gemeinde und Landkreis Friesland. Sandes stellvertretender Bürgermeister Michael Ramke bezeichnete Pohland als „Macher und besten Bewerber um dieses Projekt“. Ramke dankte zugleich den Malochern, die bei Wind und Wetter und sommerlicher Hitze auf der Baustelle schufteten.

Das Objekt soll sowohl alleinstehende, alleinerziehende, aber auch Senioren ansprechen. Die Lage ist so zentral, wie es zentraler kaum geht;: neben dem Rathaus, gegenüber vom Marktplatz. Schulen, Kindergarten, Geschäfte und Behören liegen quasi direkt vor der Haustür.

