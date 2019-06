Sande 23 öffentliche Spielplätze und fünf öffentliche Bolzplätze gibt es im Sander Gemeindegebiet – doch nur einige wenige werden gut genutzt und animieren Kinder zum Klettern, Balancieren, Rutschen und Toben. Zum Beispiel der Platz „Am Ententeich“ an der Breslauer Straße. Fragt man die dort spielenden Kinder, so hört man, dass das der beste Spielplatz in der Gemeinde sei. Eine großes Kletterturm mit Hängebrücke, Röhrenrutsche, Kletterwand und Leitern dominiert den Platz. Schaukeln, Drehteller, und Wippen gehören außerdem zur Ausstattung sowie ein großer Bolzplatz. Und eine von Bäumen beschattete Sitzecke, von der aus Eltern und Großeltern das Spiel ihrer Kleinen im Blick haben können

Neues ausprobieren

Auf etlichen Spielplätzen ist hingegen gar nichts mehr los. Das liegt zum Teil an unattraktiv ausgestatteten Plätzen, zum anderen aber auch daran, dass in manchen in den späten 80ern und frühen 90er Jahren entstandenen Neubaugebieten die Familien 30 Jahre älter geworden sind und folglich die Kinder längst erwachsen und aus dem Haus sind und es somit kaum noch Publikum für einen Kinderspielplatz gibt.

Der 1996 angelegte Spielplatz in der Carlo-Schmid-Straße in Cäciliengroden ist so ein Beispiel. „Unter den Spielgeräten wächst das Moos. Das spielt keiner mehr“, sagte Sandes Bauamtsleiter Jan Richter jetzt im Ratsausschuss für Kinder Jugend, Senioren und Soziales. Hinzu komme, dass die Familien das heutzutage alles im Garten haben. Der Treffpunkt- Charakter eines Spileplatzes geht dadurch natürlich verloren.

Unter dem Stichwort „Spielplatzunterhaltung“ ging es eigentlich darum, auf welchen Spielplätzen die jährliche Kontrolle des Bauhofs Mängel festgestellt hat und wo Reparaturarbeiten oder Ersatzbeschaffungen nötig sind. Im Ausschuss entwickelte sich dann aber eine Diskussion, ob es lediglich damit getan ist, alte Spielgeräte durch ähnliche neue zu ersetzen oder vielleicht doch mal punktuell ganz etwas Neues auszuprobieren. Isabel Bruns (SPD) hält manche Spielplatzgestaltung für „nicht mehr sehr ansprechend“. Die Sechs-Eck-Kombination, die auf zwei Spielplätzen erneuert werden müsste, kommt nicht besonders gut an. Statt dort nun wieder neue identische Geräte aufzustellen, sollte man vielleicht über alternativen nachdenken. Bruns regte Kletterseile an. Und Wasser: „Wasser kommt bei Kindern immer gut an.“

Jan Richter zufolge verfügen nur die wenigsten öffentlichen Spielplätze in Sande über Wasserspielanlagen. Auf zwei Spielplätzen seien zudem die Pumpen defekt. Diese würden aber kurzfristig mit geringem Aufwand repariert. Kirstin Pöppelmeier (Grüne) schlug vor, einen genaueren Blick auf die Spielplätze mit Sanierungsbedarf zu werfen und darzustellen, wie viele Kinder im Radius von rund 500 Meter den jeweiligen Spielplatz überhaupt nutzen.

Platz für Generationen

Mit Blick auf den Spielplatz Carlo-Schmid-Straße in Cäciliengroden – dort wurde vor geraumer Zeit bereits ein Spielplatz abgebaut und die Fläche als Baugrundstück verkauft – ist eine Umgestaltung als Mehrgenerationenplatz im Gespräch. Die Gerätekombination soll weg, da mehrere Balken bereits marode sind und es an dem gerät zu viele Stellen an Podestpalisaden gibt, an dem sich Kordeln verfangen könnten. Mit geringen Bordmitteln soll eine Bockrutsche aus dem Bauhofbestand aufgestellt werden und zudem ein Bouleplatz angelegt werden. „So wird der Platz für die Eltern und Großeltern interessant“, ist Richter überzeugt.

Probleme mit wegfaulenden Hölzern und maroden Pfosten machen auch Spielplätze am Butendieksweg in Neustadtgödens und am Buchenweg in Sande. Wenig Handlungsbedarf hat die Überprüfung am Spielplatz Oskar-Tenge-Weg in Sande ergeben. Dort haben sich die Anlieger die Aufwertung lediglich mit eine Balkenwippe gewünscht.

Aktuell sind im Haushalt für die Neubeschaffung von Spielgeräten 20 000 Euro angesetzt. Weit kommt man damit nicht, wie Spielplatzsanierungen in Sandes Nachbarkommunen zeigen.