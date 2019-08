Das passiert am Sander Bahnhof

Ab September wird der stillgelegte Mittelbahnsteig zwischen den Gleisen 4 und 5 samt der seit über 20 Jahren geschlossenen Bahnsteigbrücke abgerissen. Die Durchfahrtshöhe unter dem Bauwerk beträgt rund 4,90 Meter; für die Elektrifizierung der Strecke ist jedoch eine Durchfahrtshöhe von 5,70 Metern nötig.

Wie berichtet, wird die Bahnstrecke zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven modernisiert und ausgebaut, um einen leistungsfähige Anbindung des Containerhafens Jade-Weser-Port herzustellen. Das Gesamtprojekt „Ausbaustrecke Oldenburg-Wilhelmshaven“ hat ein Kostenvolumen von rund 1,1 Milliarden Euro und ist das größte Infrastrukturprojekt im Nordwesten.

Ein Zwischenschritt in der Bahnhofsanierung ist die Leit- und Sicherungstechnik, die bis März 2020 vollelektronisch arbeitet. Das elektronische Stellwerk wird in den kommenden Monaten an der Gießereistraße errichtet und löst den Fahrdienstleiter im Bahnhof Sande ab. Die komplette Strecke wird dann in dieser Technik gefahren, mit Unterzentrale in Oldenburg und Betriebszentrale in Hannover.

Der Umbau muss gleis- und abschnittsweise erfolgen – der Güterverkehr muss auch in der Bauphase rollen. Nicht zuletzt deshalb ist der Bahnhof Sande ein wichtiger Verkehrs-Knotenpunkt der Bahn-Ausbaustrecke.

Der Tunnel unter der Deichstraße hindurch soll ab Oktober 2020 gebaut werden und zum Abschluss der Gesamtmaßnahme Bahnhofssanierung Ende 2021 fertig sein.