Sande Das historische Gut Altmarienhausen mit Marienturm, Küsteum, Naturgarten und Streuobstwiese ist ein touristisches Kleinod in Sande. Gehegt und gepflegt von der Arbeitsgemeinschaft Altes Sande mit Unterstützung des Naturschutzbunds (Nabu) wird es das ganze Jahr über gern besucht – ob zu Verstaltungen oder nur als nahegelegenes Ausflugsziel.

Nun soll die Anlage deutlich aufgewertet werden. Budget und Fördergelder – auch in Zusammenhang mit der Gemeinde als Teil des des Biosphärenreservats Niedersächsisches Wattenmeer – wurden schon im vergangenen Jahr benannt. Jetzt liegen konkrete Pläne auf dem Tisch, was sich auf dem Gut demnächst alles verändern soll. Annette Hasselmann und Sven Klomp vom Planungsbüro „Impuls Design“ aus Hamburg haben zusammen mit der AG Altes Sande allerhand Ideen entwickelt, die sie nun im Sander Fachausschuss für Kultur und Tourismus vorstellten.

Alte Zeiten vorstellen

Ihr Konzept mit dem Titel „Altmarienhausen – Erleben – Erzählen – Erkennen“ sieht eine gestalterische und inhaltlich Aufwertung der bestehenden Ausstellung sowie ein neugestaltetes Naturerlebnis vor. „Wir wollen die Geschichte des 18. Jahrhundertes darstellen und die Qualitäten des Ortes Sande sichtbar machen“, sagte Annette Hasselmann.

In der Außenanlage soll ein Biosphärenrundweg angelegt werden. In das hohe Gras der Streuobstwiesen zum Beispiel sollen gemähte Wege zu Ruhezonen führen, an denen man sich niederlassen und die Natur genießen kann. Optional könnten auch Barfußpfade angelegt oder Klanghölzer installiert werden.

An vielen Stellen auf dem Gelände sollen die Besucher interaktiv einbezogen werden: Drehpuzzle, Guckrohre und interaktive Glasrahmen zeigen nicht nur das gegenwärtige, sondern auch das historische Erscheinungsbild der Anlage. So soll zum Beispiel ein Gucktrichter völlig neue Eindrücke vom Marienturm erlauben und in den dreidimensionalen Umriss des damaligen Sommerschlosses von Frl. Maria eingefügt werden. „So verschmelzen Gegenwart und Geschichte zu einer Ebene“, sagt Sven Klomp. Im Turm sollen akustische Installationen für ein neues Erlebnis sorgen und zurück in die Zeit der Renaissance führen.

„Dauergast“ auf dem Gelände soll der historische Deicharbeiter sein. Als lebensgroße Silhouette in Metall oder Holz ist der Koyer eine von zahlreichen Figuren, die den Besuchern überall begegnen: Im Obstgarten etwa auch die Apfelpflückerin oder der Imker und der Forscher.

Auch im Küsteum sollen Figuren wie der Tischler, der Schmied oder der Schlachter die Ausstellung auflockern.

Modernere Ausstellung

Die Ausstellung im Küsteum selbst soll moderner und flexibler werden, betonte Hasselmann. Das beginnt mit einem zeitgemäßen Lichtkonzept und reicht bis zu funktionalen Stellwänden, mit denen auch Wechselausstellungen leichter umzusetzen sind. Schwerpunkte bleiben der Küstenschutz und der Deichbau sowie die haus- und landwirtschaftlichen Geräte und Werkstätten aus alten Zeiten. Auch soll ein Modell des früheren Sommersitzes von Frl. Maria in Altmarienhausen zu sehen sein.

Noch offen ist, ob die Ausstellung „zweisprachig“ wird. Auch QR-Codes, die das Gesehene mit ergänzenden Informationen, Bildern oder Videos bereichern, haben die AG und Impuls-Design im Blick. Nun geht es in die weitere Detailplanung. Die Umgestaltung könnte dann im Herbst 2020 beginnen.