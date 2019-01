Reichelt Elektronik

Die Anfänge des Unternehmens liegen 50 Jahre zurück: in einer Wilhelmshavener Garage. Von dort vertrieben Angelika Reichelt und ihr da­maliger Ehemann Klaus Antennenverstärker. Heute hat Reichelt Elektronik – seit 1996 in Sande ansässig – gut 100 000 Artikel im Sortiment und exportiert in alle Welt. Rund 10 000 Pakete verlassen täglich das Logistikzentrum am Elektronikring in Sande.

Der Web-Shop ist in fünf Sprachen erreichbar, in vier Währungen wird gerechnet und in zwölf Ländern werden Steuern entrichtet. Das Unternehmen ist seit einigen Jahren Teil der Schweizer Dätwyler-Gruppe und zählt 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.