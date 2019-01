Sande Die Weihnachtsverlosung „Sander Goldengel“ des Wirtschaftsförderungsvereins hat dem lokalen Einzelhandel in Sande einen ordentlichen Umsatzschub gebracht. In der Adventszeit wurden in den 17 teilnehmenden Geschäften mindestens 65 000 Goldengel-Klebemarken an Kunden ausgegeben. „Dafür muss man hier im Ort schon ein bisschen was einkaufen“, sagt Albert Folkens, der Vorsitzende des Gewerbevereins. Die Resonanz der Aktion sei wieder außerordentlich gut gewesen. Nicht nur Kunden aus Sande und seinen Ortsteilen, sondern auch aus den umliegenden Städten und Gemeinden erledigten ihre Weihnachtseinkäufe zumindest teilweise auch in Sande, so Folkens.

Aus einem Stapel von rund 13 000 (!) Teilnahmekarten – jede einzelne musste mit fünf Marken beklebt sein – haben die Kinder des evangelischen Kindergartens am Dienstagmorgen die Gewinner gezogen. Die 17 teilnehmenden Betriebe haben Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 3500 Euro spendiert.

Die Hauptgewinne gingen an Günther Mülleder (500 Euro), B. und J. Geier (300 Euro) aus Sande und Christa Krebstekies (200 Euro) aus Cäciliengroden. Neben den drei Hauptgewinnern zogen die Kindergartenkinder 65 weitere Gewinner, die sich über Einkaufsgutscheine im Wert von 20 bis 100 Euro freuen können. Wilfried Herzke vom Goldengel-Arbeitskreis wird alle Gewinner persönlich benachrichtigen.

Der Wirtschaftsförderverein und seine Mitgliedsbetriebe sind die einzigen, die noch eine klassische Weihnachtsverlosung veranstalten. „Die Aktion dient natürlich vor allem dazu, die Bürger daran zu erinnern, lokal einzukaufen und so den Einzelhandel im Ort zu unterstützen“, sagt Folkens. Die Verlosung ist zugleich auch ein Dankeschön an die Kunden, die den Betrieben im Ort trotz aller Verlockungen des Internets und größerer Einkaufszentren die Treue halten.