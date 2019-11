Sande /Wilhelmshaven Der Düsseldorfer Energieversorger Uniper, ei­ner der größten europäischen Stromerzeuger und Kraftwerksbetreiber in Wilhelmshaven, lädt zu einem ersten Infotag zum geplanten Terminal-Projekt zur Anlandung von verflüssigtem Erdgas (LNG) in Wilhelmshaven ein. Bei der Veranstaltung am Donnerstag, 21. November, von 14 bis 21 Uhr in Leiners Landhotel in Sande bietet Uniper Möglichkeiten zum Austausch mit Projektplanern über Terminal und Erdgastrasse.

Uniper plant über seine Projektierungsgesellschaft LNG Terminal Wilhelmshaven GmbH (LTW) den Bau eines Importterminals für verflüssigtes Erdgas (LNG). Das ist Erdgas, das als Frackinggas aus den USA per Schiff angelandet wird. Seit Jahren gibt es Planungen für LNG-Häfen an der Nordsee. Im Rennen sind neben Wilhelmshaven auch Stade und Brunsbüttel. Mit dem Energieträger LNG lassen sich Kraftwerke, Schiffe, Züge oder Autos betreiben. Es kann aber auch ins Erdgasnetz eingespeist werden. Uniper will das Gas von schwimmenden Terminals im Hafen über eine neue Gasleitung in die Kavernen bei Etzel leiten.

Das erfordert den Bau einer Gasleitung von Wilhelmshaven nach Friedeburg-Horsten – unter anderem soll die Erdgaspipeline neben der Bahnlinie Sande entlang verlaufen. Insgesamt ist die Pipeline vom Hafen bis nach Etzel rund 30 Kilometer lang.

Auch über dieses Leitungsbauprojekt wird im Rahmen der Veranstaltung informiert.

Alle Interessierten sind eingeladen, sich einen ersten Eindruck über das in Planung befindliche Projekt des Energieunternehmens Uniper und deren Tochter LTW zu verschaffen. Konkret geht es um die mögliche Realisierung des Anlandungsterminals.

Neben Schautafeln, die den Umfang und die Technik des Projekts darstellen, stehen Fachverantwortliche und Projektplaner für Gespräche zur Verfügung. Ziel des Projektinitiators Uniper und der Projektierungsgesellschaft LTW ist, in allen Projektphasen in einem engen Austausch mit der Öffentlichkeit zu stehen, teilt das Unternehmen mit.

Zurzeit wird der mögliche Pipeline-Korridor kartiert und dokumentiert, die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 öffentlich ausgelegt. Nach Auskunft des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover liegt der Behörde noch kein Genehmigungs-Antrag vor.