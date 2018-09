Sande Mit der Einweihung der neuen Strahl- und Freiflächenlackieranlage am Donnerstag auf dem Gelände der Züblin Stahlbau GmbH in Sande endet vorerst die kontinuierliche Weiterentwicklung der Niederlassung. „Das ist ein Meilenstein für den Standort“, sagte Geschäftsführer Marco Eckert.

2011 hatte die Züblin Stahlbau GmbH mit Hauptsitz in Hosena in Südbrandenburg die NE Eisenbau (Sander Eisenbau) mit Sitz in Sande als Tochtergesellschaft erworben. Seitdem wurde kräftig in den Standort investiert. Insgesamt gut 15 Millionen Euro sind in den vergangenen sieben Jahren in die Entwicklung geflossen, sagte Eckert. Allein in die neue Strahl- und Freiflächenlackieranlage wurden gut 3,5 Millionen Euro investiert.

Grund für den Kauf der NE Eisenbau war vor allem der Ausbau der Kompetenz der Züblin Stahlbau GmbH auf dem Gebiet des Stahlbrücken- und Stahlverbundbrückenbaus. Am Standort Sande werden mittlere und große Brücken gebaut.

Bereits 2014 gab es eine Hallenerweiterung, auch der Maschinenpark wurde grunderneuert. Die alte Strahl- und Freiflächenlackieranlage stammte noch von 1989. In der neuen Anlage können nun auch Brückenteile von bis zu 56 Metern Länge und Stückgewichte bis 120 Tonnen gestrahlt und beschichtet werden. Das ist deutschlandweit nur in Stahlbaufertigungsstätten möglich.

Die komplette Anlage wurde in nur neun Monaten Bauzeit während des laufenden Betriebs installiert. Parallel dazu wurden Teile der Fassade der Produktionshalle energetisch saniert, das Krankonzept angepasst und der etwa 40 Jahre alte Boden in den Bestandshallen erneuert.

Insbesondere für den Großbrückenbau von Vorteil: Durch die Neupositionierung der Hallenkräne können Bauteile schneller in Serienfertigung produziert und zur Baustelle ausgeliefert werden.

Eckhart dankte seinen eigenen Mitarbeitern und den Bauarbeitern der ausführenden Firmen. Die große Investition in die Anlage sei nur möglich gewesen, weil der Brückenmarkt nun mit Verzögerung endlich richtig angesprungen sei, sagte Eckert. Das Unternehmen agiert national und international. Auch die neue Eisenbahnbrücke über dem Ellenserdammertief und die Brücke an der Deichstraße in Sande stammen von Züblin Stahlbau GmbH.

„Sander Eisenbau hatte Tradition, deswegen freue ich mich, dass der Standort mit Züblin Stahlbau diese Dynamik angenommen hat“, sagte Sandes Bürgermeister Stephan Eiklenborg. Das Unternehmen sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, es liefere sehr gute Qualität. „Mit guten Löhnen bleiben dann auch die Mitarbeiter mit ihren Familien in Sande“, sagte er.

„Als wir hörten, dass Züblin Stahlbau die NE Eisenbau übernimmt, war das für uns eine gute Nachricht, denn wir wussten: Wenn dieses Unternehmen das macht, dann ist das eine langfristige Investitionsentscheidung“, sagte Reent Janßen vom Landkreis Friesland.