Sande „Ohne Wochenmarkt geht es nicht, ich bin jede Woche hier, kaufe am liebsten an den kleinen Ständen“, sagt Ursula Drücker: Für sie ist der Wochenmarkt in Sande eine alternative Einkaufsmöglichkeit und ein Treffpunkt zugleich.

Der Wochenmarkt ist in Sande eine feste Institution: Seit 40 Jahren werden donnerstags die Stände aufgebaut – und das wurde jetzt gebührend gefeiert mit Aktionen, Kostproben, einer Tombola zugunsten des Kinderhospizes und Glückwünschen für die, die schon vom ersten Tag an dabei sind.

Sandes Bürgermeister Stephan Eiklenborg überreichte Urkunden und Präsente an Dieter und Petra Schweers vom Geflügelhof Oncken, die jede Woche Eier und Geflügelprodukte verkaufen, sowie an Thorsten Kalter mit seinem Fischwagen. Eiklenborg lobte den Wochenmarkt als Treffpunkt, der dem Ort Vitalität verleiht.

Dass er seit 40 Jahren besteht, bestätige, dass sich der Markt für die Beschicker lohnt – „so ist die Hoffnung berechtigt, dass diese Institution noch lange erhalten bleibt“, sagte Eiklenborg.

„Auf dem Markt bleibt immer Zeit für einen kleinen Schwatz oder einen lustigen Spruch“, begründet Dieter Schweers, warum er als Beschicker den Sander Markt schätzt. Seine Frau Petra findet allerdings, dass man heute oft spüre, dass die Menschen mehr in Eile sind.

Hans-Hermann Tramann von der Gemeinde Sande kann sich noch an den ersten Markttag erinnern – damals waren fünf oder sechs Stände vor dem Rathaus aufgebaut. Langsam wurde mehr Platz benötigt und so kam die Umstrukturierung des Marktplatzes in den 1980er Jahren gerade recht.

Der Wochenmarkt konnte umziehen und bekam mehr Platz. Und so finden auch neue Beschicker attraktive Standplätze. Erst vor wenigen Monaten hat eine Floristin einen neuen Stand eröffnet, nun ist ein Käsehändler zum ersten Mal dabei.

„Wir sind immer bestrebt, das Angebot noch zu erweitern, es muss sich dann natürlich gut ergänzen“, sagte Tramann. Derzeit gibt es auf dem Wochenmarkt 16 Stände, das Angebot reicht von Kleidung über Pflanzen bis zu Obst, Gemüse, Brot und Fleisch.