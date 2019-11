Sandelermöns Die Bürgerinitiative „Weitblick“ Sandelermöns kritisiert das Vorhaben von Ministerpräsident Stefan Weil (SPD) und Umweltminister Olaf Lies (SPD), eine eigene Abstandsregelung für Windräder schaffen zu wollen, auf schärfste: Während der Bund 1000 Meter Abstand zwischen Windrädern und Wohnbebauung vorsieht, sollen in Niedersachsen deutlich kürzere Abstände gelten.

„Dabei ist gerade eine klare Regel mehr als hilfreich und würde Proteste, Beschwerden und Klagen gegen Anlagen verhindern“, so die BI: Sie verweist darauf, dass in anderen Ländern seit geraumer Zeit die 1000-Meter-Regel gilt. „Nur in Niedersachsen, wo Windstrom im Überfluss produziert wird, sollen weiter 400 Meter Abstand gelten – wir sind hier wohl Bürger 2. Klasse“, so die BI.

Hinzu komme, dass der Nordwesten beim aktuellen Stand der Energiewende kein einziges neues oder weiteres Windrad brauche, so die BI: „Bereits jetzt werden regelmäßig für jeden sichtbar Windkraftanlagen abgeregelt.“

Die Betroffenen in Niedersachsen sollen doppelt – mit ihrer Gesundheit und ihrem Geldbeutel – für eine verkorkste Energiewende herhalten, kritisiert „Weitblick“: „Sie müssen Strom teuer bezahlen und mit Einschränkungen aller Art durch Windkraftanlagen in ihrer Nachbarschaft leben.“

Natürlich, so die BI, sei die Entwicklung bei Enercon bedauerlich, „daraus kann man aber nicht ableiten, dass Niedersachsen jetzt komplett mit Enercon-Windrädern zugestellt werden muss“: Vor allem, wo ein Teil des angekündigten Stellenabbaus der Verlagerung ins billiger produzierende Ausland diene. Warum wird zum Beispiel überschüssiger Strom nicht den Haushalten zum Heizen in Elektrothermen/Nachtspeicheröfen zur Verfügung gestellt, statt abzuregeln oder zu verschenken, fragt sich die BI.