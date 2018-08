Die Geschichte

1903 gründete Eduardt Albers gemeinsam mit seiner Frau den Gasthof in Sandelermöns. Die Jubiläumsurkunde des Deutschen Gaststättenverbandes wurde 1928 zum 25-jährigen Bestehen überreicht.

In dem Gebäude gab es auch in späteren Jahren eine Gastwirtschaft, zuletzt als Dorfgaststätte, die 2004 geschlossen wurde.

In Anlehnung an die gute Gastlichkeit und Tradition eröffneten Elke und Cornelis de Boer am 1. Mai 2010 ihr Gartencafé mit bayrischem Flair.