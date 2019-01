Schenum /Friesland Am 1. Februar um Mitternacht endet die Sperrfrist zur Gülleausbringung: Dann rollen die Güllefässer wieder in Friesland – wenn das Wetter es zulässt. „Perfekt ist, wenn wir die Gülle auf angefrorenen Boden aufbringen können und es tagsüber taut. Und noch besser ist, wenn es am nächsten Tag Nieselregen gibt. Dann kann die Gülle gut in den Boden einziehen“, sagt Jann Jannsen.

Der 53-Jährige ist Landwirtschaftsmeister und bewirtschaftet mit seinem Bruder Bernd (46), ebenfalls Landwirtschaftsmeister, als GbR Janssen in dritter Generation den Hof in Schenum. „Bei Dauerfrost darf keine Gülle gefahren werden“, sagt er: Und daran halten sich die Landwirte auch. „Gülle ist Nährstoff. Hätten wir sie nicht, müssten wir Dünger kaufen – und der kostet richtig Geld“, betont Janssen. Deshalb sei jedem Landwirt bewusst, dass er seine Gülle möglichst effektiv und effizient einsetzen sollte.

Kritische Blicke

Und dabei gilt: „Keiner darf Gülle ausbringen, wie er gerade möchte.“ Es gelten strenge Regeln – „auch wenn viele Leute den Eindruck haben, dass wir fahren, wie wir wollen“. So fahren er und sein Bruder samstags grundsätzlich keine Gülle – es sei denn, es geht gar nicht anders. „Gülle muss auf einem Acker ohne Bewuchs innerhalb von vier Stunden in den Boden eingearbeitet werden – wegen der Geruchsbelästigung“, erklärt Janssen. Die Kehrseite ist, dass deshalb in der Güllesaison auch spätabends oder nachts noch die landwirtschaftlichen Fahrzeuge auf den Feldern knattern.

Gülle – kein Abfall Was ist Gülle? Alles, was ins Tier vorn hineingeht, kommt hinten heraus – Gülle umfasst alle tierischen Ausscheidungen, teils vermischt mit Einstreu; hinzu kommt das so genannte Prozesswasser: das ist sämtliches Wasser, das auf einem Hof zum Stallausspritzen, Melkstandreinigen usw. verwendet wird. Gülle ist kein Abfall, sondern ein wichtiger Wirtschaftsdünger: Er enthält Stickstoff, Phosphor und andere Nährstoffe und kann Mineraldünger zu einem großen Teil ersetzen. Welche Regeln gelten? Der Einsatz von Gülle und anderem Dünger auf den Feldern wird durch die Düngeverordnung geregelt. Danach darf

• pro Jahr bis zu 170 Kilogramm Stickstoff pro Hektar aus Tierhaltung auf Ackerland und Grünland ausgebracht werden

• Dünger nur dann aufs Land ausgebracht werden, wenn der Boden aufnahmefähig ist: Es gelten Sperrfristen – bei Grünland etwa vom 1. November bis 31. Januar. Diese Sperrfrist kann auf Antrag um zwei Wochen vorverlegt werden.

• nur dann Dünger aufgebracht werden, wenn zuvor eine Düngebedarfsermittlung erstellt wurde: Dabei müssen für jeden Schlag die Nährstoffversorgung des Bodens und der Nährstoffbedarf der angebauten Pflanze ermittelt werden.

• ab 2020 Gülle nur noch bodennah auf Ackerland aufgebracht werden, ab 2025 auf Grünland. Das bedeutet: Gülle wird direkt in den Boden gespritzt und nicht mehr fächerförmig verteilt. Ziel ist, den Stickstoff. bzw. Ammoniakeintrag in die Luft zu verringern. Bei Verstößen gegen die Düngeverordnung werden Bußgelder verhängt, auch die EU-Direktzahlungen werden gekürzt.

Auf Grünland wird zweimal Gülle ausgebracht: „Grundsätzlich vor dem ersten Schnitt und dann entweder vor dem zweiten oder dem dritten Schnitt“, erklärt Janssen. Mais wird ab April gegüllt.

Janssen stellt fest, dass die Blicke immer kritischer werden, wenn er mit dem Gülleanhänger auf seinem Acker zugange ist. „Das hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen – und es ärgert mich schon“, sagt er. Ihm ist wichtig, dass die Leute wissen, „warum wir was wie machen“, betont er.

Denn: Gülle auszubringen ist keine Abfallentsorgung. Und wie viel Gülle auf dem Land landen darf, ist über die Düngeverordnung geregelt (siehe Infokasten).

Allgemein gilt für Friesland, dass die Landwirte genau so viel Vieh halten, wie sie Gülle auf ihren Flächen unterbringen, sagt Lena Frerichs: Die Agrarwissenschaftlerin gehört zum Team „Grüne Buchführung“ der Kreislandvolkverbände Friesland/Wesermarsch. Ihre Aufgabe ist, den Landwirten bei der Dünger-Bedarfsplanung und Dokumentation zu helfen. Kontrolliert wird die Einhaltung der Düngeverordnung ebenfalls.

Dabei ist festgelegt: Pro Hektar Land dürfen im Jahr maximal 170 Kilogramm Stickstoff aufgebracht werden – „das kommt in Friesland im Schnitt genau hin“, erklärt Lena Frerichs: „Wir haben hier kein Gülleproblem. Wir haben auch keinen Gülletourismus und keine erhöhten Nitratwerte – der Nährstoffkreislauf funktioniert hier gut“, betont sie.

Ausreichend Kapazitäten

Auch die GbR Janssen ist so aufgestellt, „dass wir genau so viel Vieh haben, wie die Flächen hergeben – auch gülletechnisch“, sagt Jann Janssen. Denn der Betrieb muss auch ausreichende Gülle-Lagerkapazitäten vorhalten – 6500 Kubikmeter sind es. Seit der Novelle der Düngeverordnung 2017 wird in die Güllemenge das so genannte Prozesswasser eingerechnet.

Die GbR Janssen der Brüder Jann und Bernd Janssen bewirtschaftet in Schenum in dritter Generation einen Gemischtbetrieb mit:

• 265 Hektar Land: 120 Ha Acker-/145 Ha Grünland; angebaut wird darauf Grundfutter, außerdem Weizen, Gerste, Raps und Silomais.

• 230 Milchkühen plus Jungvieh

• 350 Mastbullen

• 300 Mastschweinen (ausschließlich für die Fleischerei Janßen/Jever) Neben den Brüdern Janssen samt Familien und Vater arbeiten auf dem Hof ein Mitarbeiter und ein Auszubildender.

Prozesswasser ist etwa das Spülwasser aus dem Melkstand und das Wasser, mit dem die Ställe saubergespritzt werden. Rund 2300 Kubikmeter fallen auf dem Janssen-Hof pro Jahr an. Bis 2017 galt als Regel, dass pro Kuh mit 18 Kubikmetern Gülle gerechnet wurde, heute sind es 28 Kubikmeter, Prozesswasser inklusive.

Mit 6500 Kubikmetern Lagerkapazität kommt der Janssen-Hof gut hin: „Wir müssen alle neun Monate Gülle fahren“, sagt Janssen. Er kann jetzt damit noch etwas warten.

Dass die Sperrfrist am 1. Februar endet, hat seinen Grund in der Biologie: „Der Umsetzungsprozess der Gülle im Boden dauert rund sechs Wochen. Das ist genau der benötigte Vorlauf zum Start der Vegetationsphase“, erklärt Lena Frerichs.