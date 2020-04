Tourismus Im Wangerland: Vom Campingplatz-Aufbau direkt in Kurzarbeit

Schillig /Hooksiel Punkt 7 Uhr – auf dem Campingplatz Schillig beginnt die Saison: Frank Onnen schiebt das Tor auf, seine Kollegen räumen die Sperrbaken weg – und dann rollen die Wohnwagen-Gespanne auf den Platz. Während Gespann um Gespann vorbeirollt, gibt es viel fröhliches Gewinke und Gerufe: Die Camper von Schillig kennen einander und sie kennen auch die WTG-Mitarbeiter, die sich um alles kümmern.

Das war vor einem Jahr so. Und im Jahr davor ebenfalls und all die Jahre vorher auch – nur in diesem Jahr herrscht zum Saisonauftakt auf den Wangerländer Campingplätzen in Schillig und Hooksiel gähnende Leere.

„Trostlos“, sagt WTG-Chef Armin Kanning beim Blick über den verwaisten Platz in Schillig. „Traurig ist das.“ Vor allem, wenn man sich erinnert, was für ein Halligalli sonst Anfang April auf den Campingplätzen des Wangerlands herrscht. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie bleiben die Plätze vorerst geschlossen. Die Wohnwagen-Kolonnen rollen nicht. Und die im Wangerland Wohnwagen bleiben weiter auf den Wiesen und in den Scheunen stehen.

„Es ist vor allem bitter für die Mitarbeiter der beiden Campingplätze“, sagt Kanning: Seit Mitte Februar haben sie auf den Saisonstart hingearbeitet – „die Campingplatz-Teams haben alles pünktlich fertigbekommen. Und dann heißt es, die Arbeit war umsonst, wir können nicht öffnen.“

Die Wangerland Touristik hat ihre Leute nach Fertigstellung der Campingplätze direkt in Kurzarbeit wieder nach Hause geschickt. „Kurzarbeit – das gab es bei der WTG gar nicht, das war gar nicht vorgesehen und daran hat noch nie jemand gedacht“, sagt Kanning.

Er ist allen Mitarbeitern und dem Personalrat sehr dankbar, dass alle an einem Strand gezogen haben und Kurzarbeit eingeführt haben. „Mir tut es sehr leid“, sagt Kanning: „Alle waren froh, dass sie den Winter hinter sich hatten und loslegen konnten – und nun müssen wir sie wieder nach Hause schicken.“

Doch es hilft ja alles nichts. So lange die Saison im Wangerland nicht durchstarten kann, kann die WTG die Campingplatz-Teams nicht beschäftigen.

„Und wir sind ja nicht die einzigen Betroffenen“, sagt Kanning: Hotels, Gastronomie, Ferienwohnungen – „alle sind in der Krise.“