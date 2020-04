Trauer Um Klaus Reiners: Er war Chef des größten Campingplatzes

Schillig Trauer um den Herrn des größten Campingplatzes Deutschlands: Klaus Reiners, Chef des Campingplatzes Schillig, ist am 9. April mit 61 Jahren nach langer Krankheit gestorben. „Er hinterlässt eine Lücke, die nur schwer zu füllen sein wird“, würdigt ihn sein Team auf dem Campingplatz. „Sein Tod ist ein Verlust – sowohl als Mensch und Kollege als auch als Stütze für die WTG“, sagt Geschäftsführer Armin Kanning.

Geboren am 8. Februar 1959 kam Reiners 1993 vom Daimler- Werk Bremen als Strandwart zur Kurverwaltung Wangerland, der späteren Touristik GmbH.

„Er hat sich unter dem damaligen Campingwart Jürgen Dorow schnell in die touristische Materie eingearbeitet“, berichtet der damalige Kurdirektor Reinhard Thomssen: „Seine ruhige, besonnene Art kam ihm bei dem auch nicht immer einfachen Klientel auf dem Campingplatz sehr zugute, so dass seine Entscheidungen von den Campern akzeptiert wurden und wir als Geschäftsleitung in den seltensten Fällen eingreifen mussten.“

Mehrere Jahre lang war er stellvertretender Platzwart, am 1. Januar 1997 übernahm er die Stelle des Platzwarts. Seitdem hat er für die Camper eine Menge bewegt – Modernisierungen, Sanierungen, Umgestaltungen und neue Ideen: Der Campingplatz Schillig entwickelte sich unter seiner Regie stetig weiter. „Er setzte sich vehement für ,seinen‘ Platz ein. Die Sterne-Klassifizierung des DTV ist sein Verdienst“, so Thomssen.

Klaus Reiners war ein eher ruhiger und stillvergnügter Mensch – als solcher hat er sich auch für seine Mitarbeiter intensiv eingesetzt. Wenn er zum Saisonstart auf dem Campingplatz das Tor aufschob, galten ihm die ersten Grüße. Klaus Reiners hinterlässt seine Frau Heidi und seinen Sohn. Die Beisetzung findet im Familienkreis statt.

