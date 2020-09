Urlaub: Frühstück mit Blick über das Wattenmeer

Schillig Es gibt Kaffee oder Tee, Croissants und belegte Brötchen, Ei, Orangensaft, Sekt und – das Beste an diesem Frühstück – einen weiten Blick aus fast 40 Metern Höhe über den Strand auf das Wattenmeer, auf Schiffe und Leuchttürme am Horizont und bei guter Sicht bis auf die Inseln. Seit Anfang Juli dreht das Riesenrad am Strand von Schillig seine Runden und ist innerhalb kürzester Zeit nicht nur zum Hingucker, sondern zum echten Besuchermagneten avanciert. Noch bis zum 15. September dreht sich das Rad.

Frühstücken im Riesenrad Das Riesenrad steht noch bis Dienstag, 15. September, am Strand von Schillig. Die 24 Gondeln sind barrierefrei und verglast – für Rollstuhlfahrer aber nicht geeignet. Das Frühstück ist eine besondere Attraktion. Das Angebot gibt es jeweils donnerstags bis sonntags von 10 bis 12 Uhr für 24,50 Euro pro Person. Die Abendfahrt bei Wein und Brot wird freitags und sonntags von 20 bis 22 Uhr angeboten, ebenfalls für 24,50 Euro pro Person. Dauer: Eine Stunde. Vorab-Buchungen: www.wangerland.de

Großartiger Ausblick

Die Idee, ein Riesenrad direkt am Strand von Schillig zu platzieren, brüteten ein ortsansässiger Hotelier und ein Schausteller aus, als sie über ihre coronabedingten wirtschaftlichen Probleme und Einnahmeausfälle sprachen. Schnell entstand die Idee, das Riesenrad, wenn schon keine Volksfeste stattfinden können, während der Urlaubssaison direkt am Strand aufzubauen. Und da steht es nun, auf einem stabilen Untergrund zwischen Campingplatz und Strandkörben und erlaubt seinen Fahrgästen großartige Ausblicke.

Und nicht nur das: Ein besonderes Angebot ist das Frühstück im Riesenrad, das donnerstags bis sonntags von 10 bis 12 Uhr angeboten wird – zum gleichen Preis gibt es auch eine Abendfahrt mit Wein und Brot zwischen 19 und 22 Uhr.

Wenn man eng zusammenrückt, finden sechs Personen in einer Gondel Platz – das reicht für eine normale Riesenrad-Fahrt mit drei, vier Runden. Wer mit Familie oder Freunden im Riesenrad frühstücken oder am Abend Wein genießen möchte, kann mit bis zu vier Personen eine Gondel besteigen. Gut eine Stunde dauert so eine Genießer-Fahrt, zwischendurch gibt’s Stopps.

Eng, aber gemütlich

Das Essen wird in Körbchen oder auf kleinen Tabletts hereingereicht, die man neben sich stellt. Das ist ein bisschen eng, aber gemütlich und auf jeden Fall ein Erlebnis. Der Preis geht jedenfalls völlig in Ordnung für das, was geboten wird.