Schillig Richtfest „light“ auf dem Alten Batteriegelände in Schillig: Investor Stefan Thomas, Geschäftsführer der Nordsee Ferienpark GmbH, hat am Samstag mit künftigen Bewohnern beziehungsweise Eigentümern und Vertretern der am Bau beteiligten Firmen den Baufortschritt des achtgeschossigen Appartementhauses gefeiert. Bis zum Juli sollen die 42 Wohnungen bezugsfertig sein.

Ein Richtfest „light“ war es in doppelter Hinsicht: Denn zu einen fehlt noch die Decke über einer Penthousewohnung, zum anderen hat das Objekt keinen Dachstuhl, sondern Betondecken. Somit gibt es auch kein Gebälk, in das der Zimmermann den letzten Nagel hätte einschlagen können, erläuterte Timo Nüßmann, Geschäftsführer der Bauunternehmung Peter Kampen aus Wilhelmshaven. Nüßmann listete auf, dass seit Baustart im vergangenen Mai in Summe zwei Kilometer Stahlbetonpfähle in den Boden gerammt, 1400 Kubikmeter Beton, 100 Tonnen Stahl und 1000 Tonnen Kalksandstein plus 700 Tonnen Steine für die Außenwände verbaut wurden.

Für das Richtfest bei strahlender Wintersonne aber strenger Kälte versammelten sich die Gäste in einer Rohbau-Wohnung im ersten Obergeschoss und wärmten sich mit (alkoholfreiem) Glühwein und heißen Speisen.

Bürgermeister Björn Mühlena sprach von einem „wichtigen Etappensieg“ – wohl auch in Anspielung auf juristische Auseinandersetzungen zwischen den Eigentümern von Ferienwohnungen im „Nordsee-Resort Schillig“, Anliegern der Ferienwohnanlage, aber auch dem Investor. Streitpunkte sind unterschiedliche Auffassungen zur Gültigkeit von Bebauungsplan und Baugenehmigung und vor allem befürchtete Einbußen bei Mieteinnahmen wegen der Bautätigkeit und des Baulärms.

Die Appartementanlage sei auch städtebaulich ein Gewinn für den Tourismusstandort Schillig, sagte Mühlena. Nicht nur der Blick auf das Gebäude sei imposant, sondern auch der Blick aus dem Gebäude je nach Himmelsrichtung auf die davorliegende Graft, auf das Weltnaturerbe Wattenmeer oder die weite friesische Landschaft. Mühlena erklärte, dass sich die Gemeinde Wangerland in Sachen Bauplanung und Verkehrsführung verstärkt um Schillig kümmern und als Gemeinde touristisch attraktiv bleiben wolle. Dazu trage auch der Neubau im Nordsee-Ferienpark prägend bei.

Laut Investor Stefan Thomas sind inzwischen 90 Prozent der (Ferien-)Wohnungen verkauft. Auf dem Gelände ist noch ein drittes Objekt, ebenfalls achtgeschossig und mit 42 Wohnungen, geplant. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein. Und auch die Anzahl der angrenzenden Reihen- und Doppelhäuser will der Investor noch vervollständigen. Insgesamt rund 30 Millionen Euro werden in mehreren Bauabschnitten verbaut.