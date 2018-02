Schortens In Schortens wird kräftig investiert in den Ausbau und in die Sanierung der Abwasserkanäle. Kanalnetz, Pumpstationen, Druckrohrleitungen – die Investitionen werden über langfristige Darlehen finanziert. Dem Haushalt 2018 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung sowie dem Investitionsprogramm für die kommenden drei Jahre hat der Stadtrat nun einstimmig zugestimmt.

der Haushalt 2018 der Stadtentwässerung Im Eigenbetrieb Stadtentwässerung gibt es 2018 Einnahmen (Gebühren) von 3,13 Millionen Euro und Ausgaben von 2,23 Millionen Euro – demnach ein Plus von rund 900 000 Euro. Das reicht nach Auffassung von Peter Eggerichs (SPD), Vorsitzender des Betriebsausschusses, aber nicht aus, um die nötigen Investitionen von 3,75 Millionen Euro zu finanzieren. Daher werden 2,95 Millionen Euro Kredite benötigt. Vom Plus von 900 000 Euro gehen 500 000 Euro für Tilgungen ab. Somit ergibt sich Eggerichs zufolge für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung bis Ende 2021 eine Gesamtverschuldung von 14,7 Millionen Euro. Die Summe wird sich voraussichtlich verringern, weil die Baukosten zur Erweiterung des Gewerbegebiets Branterei über Anschlusskosten refinanziert werden.

Das geplante Investitionsprogramm enthält unter anderem die Sanierung des Regenwasserkanals in der Sylter Straße und in der Helmsundstraße, die Sanierung der Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle in Klosterneuland, Steensweg, Borkumer Straße, Nelkenweg, Mozartstraße und Glatzer Straße. „Diese ganzen Maßnahmen kosten uns mindestens vier Millionen Euro“, sagte Betriebsausschuss-Vositzender Peter Eggerichs (SPD).

Man habe die Sanierung des Kanalsystems vor allem deshalb angeschoben, weil die Zinsen günstig sind. Da niemand weiß, wie sich die Zinsen in den nächsten Jahren entwickeln, gebe es zwei Möglichkeiten: Die Stadt muss entweder mehr Kredite aufnehmen oder die Investitionen zeitlich strecken.

Hinzu kommen die großen Maßnahmen in diesem Jahr: Dazu gehören die – zum Teil schon begonnene – Sanierungsarbeiten des Regenwasserkanals in der Helgolandstraße, Norderneystraße und Oestringer Straße, der Anschluss der Siedlung Upjever ans Schortenser Kanalsystem und die Erneuerung der Abwasserdruckleitung in Middelsfähr und Roffhausen.

Das alles hat Auswirkungen auf die Gebühren: Für die Schmutzwasserbeseitigung zahlen die Schortenser aktuell 2,48 Euro pro Kubikmeter. Spätestens Ende 2019 wird überprüft, ob die Gebühr noch zu halten ist – eine Gebührenerhöhung sei nicht ausgeschlossen. „Genaueres wissen wir, wenn die Baumaßnahmen fertig sind“, so Eggerichs.

Beim Niederschlagswasser liegt die Gebühr aktuell bei 0,27 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche. „Hier zeichnet sich für 2019 bereits ab, dass wir die Gebühren erhöhen müssen, weil die Überschüsse nicht ausreichen“, befürchtet Eggerichs. Klar sei bisher nur, dass der Kanalbau in Upjever dafür sorgt, dass die Gebühren weniger stark steigen, weil die Abwassermenge steigt, erläutert Controllerin Uta Bohlen-Janßen.