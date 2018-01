Schortens Riesenauflauf an der Wangerooger Straße in Schortens. Kaum ein Durchkommen am Samstagmorgen. Doch so viele Autos konnten hier eigentlich nicht liegengeblieben sein, dass der ADAC gleich dutzendweise auftauchte. Und schnell wurde klar: der Aufwand galt dieses Mal einem von ihnen, einem der „gelben Engeln“: Detlef Christoffers aus Schortens.

Nach 39 Jahren ist der 63-Jährige nämlich in den Ruhestand verabschiedet worden. 39 Jahre lang hat er anderen Menschen mit ihren Autopannen geholfen – entweder auf Anfrage oder während einer Patrouillenfahrt.

Angefangen hat alles mit einer Ausbildung im Wilhelmshavener Autohaus „Ford Hillmann“. Damals hatte Christoffers einen Arbeitskollegen, mit dem er eine Fahrgemeinschaft gebildet hatte und oftmals ins Gespräch kam. Der Kollege erzählte, dass er die Möglichkeit habe, als „gelber Engel“ zu arbeiten. Er erzählte viel über den ADAC und Christoffers wurde aufmerksam. Irgendwann trat der Kollege die Stelle an, Christoffers tat es ihm gleich – und begann 1979 schließlich auch, beim Pannendienst zu arbeiten.

Während zu Beginn der Arbeitszeit nicht allzu viel zu tun war, kam später immer mehr Arbeit hinzu. Warum? Die Autos wurden mit der Zeit immer moderner, die Technik komplexer, das Reparieren dementsprechend schwieriger – und die Pannenhelfer waren öfter gefragt, so Christoffers.

So unwillkommen eine Panne auch ist – geholfen hat Christoffers immer gerne, ganz besonders dann, wenn er mit einem freundlichen Lächeln begrüßt wurde. Zuständig war er für das Gebiet Wilhelmshaven/Friesland. Die Aufträge laufen alle über eine Disposition in Hamburg, erst dann erscheinen sie auf einem Display im Fahrzeug der Pannenhelfer, mitsamt Einzelheiten. Die seien besonders wichtig, wenn mehrere Pannen zugleich passieren: Pannen auf der Autobahn oder Fahrzeuge mit kleinen Kindern an Bord hätten immer Vorrang, so Christoffers.

Doch mit der Arbeit ist für Christoffers nun Schluss. Während sich am Samstagmorgen alle versammelten, saß Christoffers noch gemütlich zu Hause – und ahnte von allem nichts. Erst als alle Kollegen aus der ganzen Region versammelt waren, wurde er auch hinzugeholt. Und Kollegen, Nachbarn und Freunde bereiteten ihm an seinem letzten Arbeitstag einen würdigen Abschied.

Und dazu zählte auch eine Fahrt im Oldtimer Mercedes, mit dem es im Konvoi durch Schortens nach Roffhausen ging, wo sich die gesamte Gesellschaft bei einem gemütlichen Essen würdig von ihrem Kollegen verabschiedete.