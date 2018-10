Schortens Wie sehr ist der Klein-Ostiemer-Weg in Schortens durch landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte belastet und in welchem Umfang sorgen diese Fahrzeuge für Verkehrsbehinderungen und gefährden möglicherweise Anwohner und andere Fahrzeuge? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Ausschuss für Soziales, Ordnung und Verkehr am heutigen Mittwoch, 24. Oktober, ab 17 Uhr in öffentlicher Sitzung im Bürgerhaus.

Anlieger des Klein-Ostiemer-Wegs hatten sich bei der Stadt über das ihrer Ansicht nach zu hohe Aufkommen an landwirtschaftlichen Fahrzeugen beschwert. Zudem werde zu schnell gefahren.

Die Straße ist nicht gewichtsbeschränkt, die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Die Verwaltung wurde daher im Frühjahr damit beauftragt, am Klein-Ostiemer-Weg den Verkehr zu zählen und zu prüfen, ob Breiten-Beschränkungen sinnvoll sein könnten. Um die Ergebnisse dieser Untersuchungen geht es am Nachmittag im Fachausschuss.

Gemessen wurden das Verkehrsaufkommen und die gefahrenen Geschwindigkeiten in zwei Wochen im Mai in Höhe der St. Stephanus-Kirche und in Höhe des neuen Friedhofs. Die Engstellen im Straßenverlauf führen dabei zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit.

Das Ergebnis der Messungen bestätigt die Wahrnehmung der Anlieger nicht: Im Bereich der St. Stephanus-Kirche wurden täglich rund 320 Fahrzeuge erfasst, ein paar hundert Meter weiter in Höhe des Neuen Friedhofs wurden täglich im Schnitt 230 Fahrzeuge gezählt. Auch hielten sich die Verkehrsteilnehmer an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit. Mehr noch: Die Durchschnittsgeschwindigkeiten betrugen 24 und 25 km/h. 85 Prozent der Fahrzeuge sind nicht schneller als 35 km/h bzw. 32 km/h unterwegs und liegen damit nicht im Bußgeldbereich, heißt es im Bericht der Verwaltung.

Allerdings gilt das nicht unbedingt auch nachts: Dann kommt es in Einzelfällen zu Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der Spitzenwert liegt bei 63 km/h – das ist aber auch der einzige Ausreißer. Der Schwerlastanteil, zu dem auch der landwirtschaftliche Verkehr zählt, beträgt 5,78 Prozent am Messpunkt Elisenweg nahe der Kirche und 2,02 Prozent in Höhe des Friedhofs.

Besonders zu Dünge- und Erntezeiten sei jedoch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen landwirtschaftlicher Fahrzeuge nicht auszuschließen, da die südlich des Klein-Ostiemer-Wegs liegenden Flächen im Regelfall nur von dort zu erreichen sind. Aus Sicht der Verwaltung gibt es keine alternative Erschließung.

Eine Wegeanbindung könnte südlich von Ostiem/Klein Ostiem entstehen. Über diese Erschließung sei in Verbindung mit dem neuen Realverbandsweg entlang der Bahnstrecke nachgedacht worden. Bislang gebe es aber keine Planungen und es habe auch noch keine Gespräche mit den Landwirten gegeben.