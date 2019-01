Schortens Das Vorhaben „Wohnresidenz am Rathaus“ kommt nicht voran. Die Wiederbebauung der Flächen „Grön Winkel“ in Heidmühle an der Oldenburger Straße liegt buchstäblich auf Eis. Eine dünne Schneedecke hat den gefrorenen Boden überzogen. Längst hätte hier zumindest die Tiefgarage für die moderne Wohnanlage gebaut sein sollen.

Doch bisher geschah: nichts. Stattdessen wurde das Grundstück vor wenigen Monaten wieder verkauft (die NWZ berichtete). Wieder ist eine neue Gesellschaft gegründet worden. Deren Geschäftsführer Fabian Johannes Stindt, Dozent für Rechtswissenschaften an der Uni Oldenburg, hält sich zu den Plänen der neuen GmbH bedeckt.

Die bisherigen am Projekt beteiligen Vertragspartner sind im Streit auseinandergegangen. Nun wird vom neuen Eigentümer nach Informationen der NWZ ein neuer Bauantrag vorbereitet, der die Idee der bisher konzipierten Wohnanlage wohl in weiten Teilen aufgreift, allerdings auch einige Änderungen vorsieht. So soll es wohl auch keine Probleme mehr mit einer Überschreitung von Vorgaben des Bebauungsplans geben. Auch weiterhin ist wohl geplant, auf der etwa 4000 Quadratmeter großen Fläche neben dem Rathaus eine städtebaulich ansprechende und energetisch zukunftsweisende Wohnanlage zu errichten.

Wann und wie es tatsächlich mal mit den Bauarbeiten losgeht, dazu gibt es von den neuen Grundstückseigentümern bislang keine Aussage.

Der „Grön Winkel“ ist seit gut fünf Jahren in den Schlagzeilen: Die aus den 1990er Jahren stammende Wohnanlage war Ostern 2014 nach einem Blitzeinschlag abgebrannt, verletzt wurde damals glücklicherweise niemand. Rund drei Jahre stand die Brandruine als Schandfleck im Ort, bis ein Unternehmer aus Cloppenburg die Flächen im Frühjahr 2017 erwarb, die Brandruine wenige Monate später abreißen ließ und Pläne einer Investorengemeinschaft für die „Wohnresidenz am Rathausviertel“ vorstellte. Fortsetzung folgt. . .

