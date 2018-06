Schortens Vor dem Kälberstall ist nur noch ein großer Blutfleck auf dem Betonboden zu sehen. Gerade hat der Abdecker den Kadaver abgeholt. Dann kommt ein junger Mann über den Hof und spritzt die letzten Spuren einer unglaublich grausamen Tat mit dem Gartenschlauch in die Ablaufrinne.

„Abartig und krank“ muss der Unbekannte sein, sagen Landwirt Diedrich Remmers und sein Schwiegersohn Udo Habben. In der Nacht zum Sonntag hat sich ein Unbekannter auf ihrem Betriebsgelände im Schortenser Ortsteil Roffhausen (Landkreis Friesland) herumgetrieben, ist in den vorderen Kälberstall eingedrungen und hat ein einem sadistischen Blutrausch ein drei Monate altes Kalb gepackt und getötet.

Die Art und Weise wie der Täter das Jungtier zugerichtet, ausgeweidet und die Innereien um das tote Tier herumdrapiert hat, machen nicht nur die betroffenen Landwirte fassungslos. Bei allen Milchviehhaltern im Jeverland herrscht nun große Aufregung und Wut.

Gegen Mitternacht soll es ungewöhnliche Laute aus dem Kälberstall gegeben haben, sagen die Nachbarn der Landwirte, die bei sommerlichen Temperaturen lange draußen gesessen haben. Gesehen haben sie nichts.

Der Unbekannte drang in eine Box mit zwölf Kälbern ein. Ein weiteres Tier hat er verletzt. „Das ist einer, der hat einen Dachschaden – aber einen ganz großen“, sagt Udo Habben. Der Täter muss eine Schlachtersäge mitgebracht haben, mit der er das Tier im Stall fachmännisch zerlegt hat. Auch die Polizei, die den Fall bearbeitet – der ganz lapidar unter die Kategorie Straftat nach dem Tierschutzgesetz sowie Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung“ fällt – hat so etwas noch nicht gesehen.

„Mit etwas Abstand überlegt man die Vorgehensweise und das Motiv“, sagt Diedrich Remmers. Mindestens eine Viertelstunde, vielleicht länger, muss der Unbekannte im Stall seinen abartigen Neigungen nachgegangene sein, mutmaßt der Landwirt. Die Kälber sind in Panik geraten, der Täter müsse hinterher ziemlich schmutzig gewesen sein, voller Blut, und Mist und Kot, den die Tiere in ihrer Todesangst abgesondert haben. Und es müsse sicher ein junger kräftiger und eher sportlicher Typ sein. „Das Kalb wiegt nahezu 100 Kilogramm, das musst du erst mal festhalten können in so einer Situation.“