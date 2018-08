Rückblende: Das Projekt „Pizzafabrik“

Sechs Jahre ist es nun her, dass das Projekt „Lebensmittelfabrik“ in Schortens erstmals in den Medien auftauchte. Schon damals war von einem baugleichen Werk im norditalienischen Bondeno in der Region Emilia-Romagna die Rede. In Schortens wie in Bondeno sollten in zwei großen Lebensmittelfabriken Pizza und Pasta in Mengen hergestellt werden, die die halbe Republik satt machen würden.

Als angebliche Investoren präsentierte sich damals die Industrial Group for Food Production, kurz IGFP, aus Mülheim an der Ruhr. Das nährte den Verdacht, der ebenfalls in Mülheim ansässige Konzern Aldi könnte hinter dem geheimnisvollen Projekt stecken, was sich aber als falsche Fährte erwies. Bald darauf tauchte der Name „Thomas Food Italia“ mit Sitz in Parma als neuer Name auf.

Recherchen der NWZ auch vor Ort in der Schweiz und in Italien entlarvten das angebliche Multi-Millionen-Euro-Projekt bald als groß angelegten Schwindel. Das schwer durchschaubare Firmenkonstrukt bestand aus zahlreichen Holdings und Beteiligungsgesellschaften unter anderem in Italien, in Tschechien, in der Schweiz, auf Malta und in Florida/USA. Die Hintermänner waren zum Teil vorbestrafte Anlage- und Kreditbetrüger, die es unter anderem auf EU-Subventionen abgesehen hatten. Einige von ihnen sitzen in Haft, andere sind abgetaucht.

Die Pizzafabrik in Schortens wurde nie gebaut, ebenso wenig das Werk in Bondeno. Dort hatte es 2014 noch eine große Bürgerversammlung gegeben, auf der gemeinsam mit den Kollegen der örtlichen Presse in Oberitalien auch die Recherchen der NWZ thematisiert wurden. Die Briefkastenfirmen IGFP und Thomas Food Italia sind von der Bildfläche verschwunden.