Schortens Die äußere Gebäudehülle, die in der Präsentation für das neue Bürgerhaus aufploppte, machte schon deutlich: Hier soll nicht nur ein bisschen saniert werden. Das Bürgerhaus wird grundlegend modernisiert. Und es wird größer. Der erste Entwurf, der nun in der gemeinsamen Sitzung zweier Fachausschüsse (Planen/Bauen und Kultur) präsentiert wurde, erinnert ein bisschen an eine kleine Stadthalle.

Eigener Fachausschuss fürs Bürgerhaus Der Bürgerhaus-Umbau mit einem Volumen von 6 Millionen Euro soll von einem eigenen Fachausschuss begleitet werden. Das hat die SPD/FDP-Gruppe beantragt. Vier Bauabschnitte über ei­nen Zeitraum von etwa fünf Jahren sind für das Modernisierungsprojekt Bürgerhaus geplant. Die SPD/FDP verweist auf die guten Erfahrungen mit dem Schortenser Bäderausschuss, der beim Hallenbad-Umbau baubegleitend Ausschreibungen für den Verwaltungsausschuss oder den Rat vorbereitet hat.

Andere haben andere Bilder im Kopf: Zwei Schuhkartons. Die markante Vorderfront mit den Spitzdächern soll zugunsten eines kubischen Klinkerbaus verschwinden. In vier Bauabschnitten soll das gesamte Bürgerhaus saniert und erweitert werden.

Als erstes sind ab Ende 2020 die Bibliothek und der Eingangsbereich dran. Die Bücherei wird ihre Fläche nahezu verdoppeln. Mit 500 Quadratmetern wird sie zu einem Bildungszentrum erweitert. Den Bedarf hatte Bibliotheksleiter Marcus Becker schon im Vorfeld mit einem ausgearbeiteten Konzept angemeldet und begründet. Ein Förderbescheid von einer Million Euro liegt schon vor.

Im zweiten Bauabschnitt soll der Zuschauerraum saniert werden. Der große Saal wird im Wesentlichen so erhalten bleiben. Lediglich ein Lagerraum hinter der Bühne wird hinzukommen. Ob die Erneuerung der Bühnentechnik in den Planungen enthalten ist, blieb offen.

Danach wird die Gastronomie neu gestaltet. Das Atrium soll überdacht werden und die Theke weiter nach vorn gezogen werden. Auch soll es in diesem Bereich einen weiteren Lagerraum geben.

Bemängelt wurde, dass es im Bauabschnitt im Obergeschoss weiter nur drei Räume für Vereine und Gruppen geben soll. „Wir investieren 5,7 Millionen Euro und bekommen in diesem Bereich nicht mehr, als wir jetzt schon haben“, kritisierte Wolfgang Ottens (Grüne). Auch sei der Bau eines Hotels im Umfeld des Bürgerhauses im Gespräch, das das Bürgerhaus mitnutzen werde. Das müsse in die Planungen einbezogen werden. Schließlich plane man nicht für die nächsten drei Jahre, sondern für Jahrzehnte, warf Melanie Sudholz (CDU) ein. Zahlreiche Fragen müssen noch geklärt werden. So ist der Zugang zum Obergeschoss der Bibliothek mit dem Aufzug nicht möglich. Auch die Frage, ob die Gastronomie eine eigene Toilette bekommen soll, soll geprüft werden.

Bildlich gesprochen: Es geht erstmal nur um die Schuhe, sprich: den Inhalt. Die Schuhkartons, die Architektur, waren in dieser ersten Runde noch kein Thema.