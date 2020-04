Bürgerhausplatz Schortens: Initiative trommelt gegen Hotelpläne für den Marktplatz

Online-Petition

Georg Schwitters und Hans-Jürgen Klitsch starten wegen der derzeitigen Kontakteinschränkungen eine Online-Petition auf der Plattform

Unter dem Titel „Stopp! Kein Hotel vor dem Bürgerhaus in Schortens!“ wollen sie Unterschriften gegen die Hotelbau-Pläne sammeln. Bis die Unterschriftensammlung startet, nehmen sie Meinungen, Anregungen und Angebote zur Mitarbeit per E-Mail an Agora.Schortens@web.de an.

openpetition.de