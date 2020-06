Busverkehr In Schortens: Nächster Halt: Barrierefreiheit

Schortens Die Stadt Schortens will dazu beitragen, den Öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu machen. Und das beginnt nach Auffassung der Stadt schon an den Bushaltestellen. In der Politik wurde daher schon im vergangenen Herbst vorgeschlagen, ein bestehendes Förderprogramm zur Grunderneuerung von Bushaltestellen zu nutzen.

Über die Möglichkeiten berät am heutigen Mittwoch, 10. Juni, der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt ab 17 Uhr in öffentlicher Sitzung im Bürgerhaus.

Stadt will BusHaltestellen ausbauen Acht Bushaltestellen sollen 2021 ausgebaut oder erneuert werden. Die Kosten reichen dabei von rund 40 000 bis fast 98 000 Euro pro Haltestelle. Erneuert werden sollen zunächst:

• Heidmühle Hillers Eck, Nord (Verlegung westlich in die Menkestraße)

• Heidmühle Schwimmbad, Nord und Süd

• Heidmühle, Wangerooger Straße , Nord

• Heidmühle, Klosterweg/Mühlenweg Süd

• Roffhausen, TCN Tor 2, Ost

• Schoost Ost und West

Zur Grunderneuerung von Bushaltestellen können ab 2020 jährlich Förderanträge gestellt werden. Der Ausbau oder Umbau würde mit 75 Prozent bezuschusst, 25 Prozent der Kosten blieben vor Ort und würden wiederum von Stadt und Landkreis übernommen. Pro Jahr können bis zu acht Bushaltestellen berücksichtigt werden. Der Förderantrag für 2021 müsste in diesem Jahr bis spätestens zum 31. August gestellt sein und in den Folgejahren bis spätestens Ende Mai.

Der Ausbau der Haltestellen zielt hauptsächlich auf Barrierefreiheit für ältere Menschen ab. Bei der Auswahl der Haltestellen (siehe Infokasten) wurden unterschiedliche Kriterien herangezogen. Dazu zählen die Frequentierung, der bauliche Zustand und die Lage der Haltestellen einschließlich der Möglichkeit, dort überhaupt einen Ausbau vornehmen zu können. Die Schülerbeförderung ist eher ein untergeordnetes Kriterium. Die baulichen Maßnahmen betreffen überwiegend die Schaffung ausreichender Platzverhältnisse für Aufstellflächen, Bordanlagen für niveaugleichen Ein- und Ausstieg, vorschriftsmäßigen Einbau von Leitelementen für Sehbehinderte sowie Sanierung der Fahrbereiche und gegebenenfalls der Ersatz oder die Ergänzung von Wartehäuschen und Fahrradständern.

Die Gesamtkosten für 2021 werden auf rund 560 000 Euro für acht Haltestellen geschätzt; der Eigenanteil der Stadt Schortens liegt dann bei etwa 70 000 Euro. Im Jahr 2022 wäre eventuell eine weitere Maßnahme in ähnlicher Größenordnung vorgesehen.

Das Planungsbüro IST hat nach diesen Vorgaben bereits die ersten Schortenser Haltestellen für 2021 ausgewählt und einen Förderantrag formuliert. Zurzeit geht die Stadt davon aus, dass dieses Programm auch über das Jahr 2023 hinaus fortgeführt wird.

Die Haltestelle „Hillers Eck“ an der Menkestraße soll aufgrund verkehrstechnischer Probleme, die am jetzigen Standpunkt nicht gelöst werden können, etwa 100 Meter weiter nach Westen verlegt werden und wäre künftig vor dem Modehaus Wübbenhorst platziert. Die weiteren Haltestellen bleiben an ihren Standorten.

Teilweise werden Haltebuchten aufgehoben und ein Bushalt auf der Straßenfahrbahn vorgesehen.