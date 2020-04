Corona-Krise: Mit Plexiglas und Gesichtsschutz

Schortens Seit wenigen Tagen dürfen Geschäfte wieder öffnen. Am 4. Mai folgen unter anderem die Friseursalons – und schon jetzt können sie sich nach wochenlanger Zwangspause vor Voranmeldungen kaum retten.

Doch ob Schuhgeschäft oder Buchhandlung, ob Augenoptiker oder Friseursalon: Ohne Schutzvorkehrungen geht im öffentlichen Raum nichts mehr. Abstand und Hygiene sind noch auf lange Zeit das Gebot der Stunde. Und landesweit gilt ab nächster Woche zur Eindämmung des Coronavirus nun wie erwartet eine Maskenpflicht im Nahverkehr und im Einzelhandel.

Gutes Gefühl für Kunden

Zu den Friseuren, die nun sechs Wochen lang pausieren mussten, gehört auch Heidi Rieken aus Schortens. Sie will und muss gut vorbereitet sein und Mitarbeitern und Kunden optimalen Schutz bieten, wenn es in eineinhalb Wochen endlich wieder losgeht. Gerade in ihrem Handwerk, wo der unmittelbare Kontakt zum Kunden zum Beruf gehört, gilt es ganz besonders vorsichtig zu sein.

Das Hygiene-Seminar, zu dem der Schortenser Gewerbeverein TGM in das Geschäft von Bruns Optik eingeladen hatte, kam da gerade recht. Fünf Teilnehmer aus der Schortenser Geschäftswelt hatten sich dazu angemeldet – mehr lassen sich auf der Ladenfläche nach geltenden Hygienevorgaben nicht verteilen.

Schon seit einigen Wochen hat Augenoptiker Thomas Bruns viele Vorkehrungen getroffen, um in seinem Geschäft Kunden, Mitarbeiter und sich selbst vor einer Infektion zu schützen. Plexiglaswände an der Kasse und an den Beratungstresen gehören dazu, Desinfektionsmittelspender und Abstandsaufkleber ebenfalls und für bestimmte Arbeiten auch Einmalhandschuhe.

Und noch etwas ist anders: die Automatiktür zu seinem Laden bleibt geschlossen, damit nicht zu viele Kunden gleichzeitig in den Laden kommen. Wer hinein möchte, muss klingeln. „Die gibt’s für ein paar Euro im Baumarkt“, sagt Bruns. Die haben ja nun auch schon wieder geöffnet.

Bruns sieht die Vorkehrungen als Dienstleistung am Kunden. „Die Kunden müssen sich sicher fühlen. Dann kommen sie auch mit einem guten Gefühl ins Geschäft.“ Es sei daher ratsam, lieber mehr Vorkehrungen zu treffen als möglicherweise vorgeschrieben sind.

Visier aus 3D-Drucker

Bruns hat viele praktische Tipps – angefangen vom gesteuerten Zutritt in den Laden über die Möglichkeit, von Terminabsprachen Gebrauch zu machen, bis hin zu Möglichkeiten, die Laufwege im Geschäft so zu gestalten, dass sich die Kunden nicht in die Quere kommen. Besonders interessiert sind die Seminarteilnehmer zudem an Schutzvisieren – eine Alternative zu den inzwischen weit verbreiteten und nun zur Pflicht werdenden Masken. Die recht simpel konstruierten Visiere erfüllen ihren Zweck und kommen aus dem 3D-Drucker eines Lieferanten – auch der kommt mit Bestellungen kaum noch hinterher.

Unter den Teilnehmern ist auch Bäcker Ralf Ulfers. Handschuhe, Maske und eine Plexiglasscheibe an der Kasse, der Sprühnebel von unvermittelten Niesern oder Hustern abhalten soll, hat er auch schon eingeführt. Und den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Ob das alles reicht, wird man sehen. Es gibt wohl Standards, aber keine Standardlösungen, stellen die Seminarteilnehmer fest. Dafür gibt es ins den Betrieben zu viele verschiedene Anforderungen.