Schortens Der Discounter Aldi am Mühlenweg in Schortens will größer und moderner werden und steckt in den Planungen für eine Erweiterung. Um die baurechtlichen Vorgaben und Möglichkeiten ging es nun im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt der Stadt Schortens. Dort gab es keinerlei Einwände gegen das Erweiterungsvorhaben.

Geplant ist ein Ausbau des Marktes von derzeit 800 auf bis zu 1400 Quadratmeter. Die Erweiterung soll nach vorn in Richtung Mühlenweg erfolgen. Dafür entfallen dann einige Parkplätze. „Das Parkplatzangebot für die Kunden des Discounters und des benachbarten Edeka-Marktes ist auch danach völlig ausreichend“, so Bauamtsleiter Theodor Kramer.

Aldi wird sich völlig verändern. Europaweit wurden und werden zurzeit 5000 Filialen umgebaut. Es geht um mehr Frische, mehr Einkaufserlebnis und um ein zeitgemäßes Image. Der Discounter wird demnach nicht nur größer, sondern optisch dem neuen Unternehmensdesign angepasst. Ähnliche Objekte baute Aldi im vergangenen Jahr in Sande und zuvor in Jever.

Wann der Umbau beginnt, steht noch nicht fest. Offen ist zurzeit auch, ob es während der Bauphase ein Verkaufszelt als Zwischenlösung gibt.