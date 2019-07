Schortens Der trockene Sommer 2018 und der bislang ebenfalls niederschlagsarme Sommer 2019 machen auch dem renaturierten Engelsmeer am Rand des Forsts Upjever zu schaffen. In den vergangenen beiden Jahren hat das Engelsmeer keine Vorräte für die Vegetationszeit mitbekommen. Nur kleine Wasserflächen stehen in dem rund acht Hektar großen Teich, der noch viel Zeit und viel Niederschlag benötigt, bis ein Meer beziehungsweise ein Moor daraus geworden ist.

Das Engelsmeer Der Sage nach sollen im Engelsmeer die ersten Friesen durch Untertauchen getauft worden sein. Als Heide ging man ins Wasser, als Engel kam man wieder heraus. Daher stammt der historische Name Engelsmeer. Vom 12. bis 16. Jahrhundert wurde das Engelsmeer vom Kloster Oestringfelde als Fischteich genutzt. Doch die Wasserfläche vermoorte im Lauf der Jahrhunderte. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts während der niederländischen Besetzung wurde das Engelsmeer vollständig entwässert und aufgeforstet.

Noch zu Beginn der 2000er Jahre war das einstige und rund 200 Jahre zuvor trockengelegte Engelsmeer mit Nadelhölzern bewachsen. 2011 wurde es in fast voller Größe als Ausgleichsmaßnahme für ein Baugebiet renaturiert, berichtet Tido Bent von den Niedersächsischen Landesforsten. Nadelbäume, überwiegend Kiefern, wurden abgeholzt und die Flächen vernässt, damit sich über die Jahre wieder ein Moor entwickeln kann. „Es hat sich viel getan in den vergangenen zehn, zwölf Jahren“ sagt Tido Bent. „Aber bis hier wieder ein Moor entstanden ist, werden noch viele Jahre vergehen.“

Das Engelsmeer liegt am östlichen Rand des Forst Upjever und ist über den Alten Mühlenweg nach wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. Auf den Flächen gedeihen inzwischen Pfeifengras und Gilbweiderich – beides Pflanzen, die auf nasse Standorte hinweisen. Auch Sonnentau, Wollgras und Torfmoos breiten sich aus, das Moos kann das 20- bis 30-fache seines eigenen Volumens an Wasser speichern. Fast 30 Libellenarten fühlen sich dort inzwischen heimisch – genauso wie etwa die Krickente.

Was es mit dem Engelsmeer auf sich hat, was dort wächst und gedeiht und warum dort manchmal Pflegemaßnahmen erforderlich sind und die Flächen entkusselt werden – also Nadelgehölzer im frühen Stadium bei der Wurzel gepackt und herausgezogen –, darüber informiert eine neue Infotafel. Die hat Tido Bent gemeinsam mit Birgitt Dirks, Ina Rosemeyer und FÖJlerin Joana Busche vom Regionale Umweltzentrum am Montag am Waldweg vor dem Engelsmeer installiert. Die Tafel steht vor einem leicht erhöhten Aussichtspunkt, damit man einen besseren Blick auf die Flächen hat. Entwickelt und maßgeblich gestaltet hat die Tafel Joana Busche, die das Engelsmeer zu ihrem Herzensprojekt in ihrem Freiwilligen Ökologischen Jahr gemacht hat. Seit 2012 kümmert sich das im Klosterpark und somit nahegelegene Regionale Umweltzentrum in Schulprojekten um die Hege und Pflege des Engelsmeeres.

Moore speichern seit Jahrtausenden Kohlenstoff in Form von unzersetzten Pflanzenresten. „Sie sind deshalb enorm wichtig für den Klimaschutz. Gleichzeitig schützen sie vor Hochwasser, reinigen das Wasser und liefern somit das Trinkwasser von übermorgen“, sagt Tido Bent. Und Moore liefern frische Luft.