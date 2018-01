Schortens Die Finanzen der Stadt Schortens entwickeln sich trotz etlicher großer Investitionen ins Hallenbad, in den Schul- und Kindergartenausbau, den Neubau eines Feuerwehrhauses und die

Zahlen zum Haushalt Gesamtvolumen: rund 32 Millionen Euro Gewerbesteuer: 3,88 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen vom Land: 7,98 Mio. Euro Kreisumlage: 9,98 Millionen Euro Langfristige Schulden: ca. 16,5 Mio. Euro

Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete außerordentlich positiv. „Wir werden das Haushaltsjahr 2017 mit einem Überschuss von rund einer Million Euro abschließen können“, sagte Bürgermeister Gerhard Böhling am Sonntag beim Stelldichein, dem traditionellen Neujahrsempfang der Stadt, vor 750 Gästen im Bürgerhaus (die NWZ berichtete). Und auch für das neue Jahr sieht’s gut aus: „Nach derzeitigem Stand gehen wir für 2018 von einem Überschuss von rund 500 000 Euro aus. Das ist eine Leistung, die sich sehen lassen kann“, so Böhling.

• Mehr Geld vom Land

Beschlossen werden soll der Haushalt 2018 mit einem Gesamtvolumen von rund 32 Millionen Euro in der Ratssitzung am 8. Februar. Am 17. Januar berät zuvor noch einmal der Fachausschuss.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes – auf Grundlage der Steuerkraft der Stadt – belaufen sich für 2018 auf fast acht Millionen Euro.

• Kreisumlage

Korrigiert wurde auch der Betrag, den Schortens an den Landkreis Friesland abzuführen hat. Die so genannte Kreisumlage – in ihrer Höhe von den friesländischen Bürgermeistern erst kürzlich wieder heftigst kritisiert – liegt in Schortens bei fast zehn Millionen Euro (9 982 904 Euro)€.

• Gewerbesteuer

Vorsichtig ist Schortens’ Kämmerin Elke Idel an die Gewerbesteuer herangegangen. 3,88 Millionen Euro sind angesetzt – trotz des Vorjahresergebnisses von 4,075 Millionen Euro. Erfahrungsgemäß unterliegen aber gerade die Gewerbesteuerzahlungen starken Schwankungen.

• Schuldenstand

Aktuell steht Schortens’ Schuldenuhr bei rund 16,5 Millionen. Rund eine Million Euro steckt die Stadt jährlich in ihren Schuldendienst, nimmt aber zugleich auch neue Kredite auf. Der langfristige Schuldenstand schmilzt laut Kämmerin Elke Idel nur langsam. Nach derzeitigen Planungen hat Schortens 2021 voraussichtlich noch 16,2 Millionen Euro langfristige Verbindlichkeiten.

• Grundstücksverkauf

2018 will Schortens Geld einnehmen mit dem Verkauf von Gewerbegrundstücken. Die Nachfrage ist außerordentlich hoch. Gegenüber der letzten Planung wurden die Verkäufe aus Gewerbegrundstücken um 220 000€ Euro erhöht. „Aufgrund der derzeitigen Reservierungen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Branterei ist dieses Verkaufsziel realistisch“, so Idel.

Für den Bau eines großen Werbepylons im Gewerbegebiet Branterei wurden 250 000 Euro € eingeplant. Die Baukosten sollen über Vermietung der Flächen refinanziert werden.

• Bauvorhaben

Der Neubau der Turnhalle in Glarum beginnt erst im Herbst, so dass in diesem Jahr zunächst nur Mittel in Höhe von 250 000 Euro benötigt werden. Gleiches gelte für den Neubau der Krippe in Oestringfelde, die aktuell aber wegen der Kinderzahlen mit drei Gruppen und entsprechender Landesförderung eingeplant wurde. Der Anbau an die Kindertagesstätte Schortens kann aus Kapazitätsgründen erst im Herbst starten.

Für die Anschaffung von LED-Beleuchtung wurde der Ansatz um 50 000 Euro erhöht, da nur noch in diesem Jahr Fördermittel zur Verfügung stehen. Der überwiegende Teil der geplanten Maßnahme kann also umgesetzt werden.

• Energiezentrale

Der Ansatz für die Energiezentrale wurde wegen Preissteigerungen um 250 000 €Euro erhöht. Mit der Energiezentrale sollen das Hallenbad, die Schule und Turnhalle und weitere Gebäude versorgt werden. Wegen der Förderung des Hallenbads durchs Land mit 1,0 Millionen Euro ist eine Kreditaufnahme nicht mehr erforderlich. Dadurch sinkt die von der Kommunalaufsicht festgelegte Schuldenobergrenze von 17,5 € auf 16,5 Millionen Euro.

Weiterhin wurden 2017 Baugrundstücke für 864 000 Euro und somit 167 000 €Euro mehr als geplant verkauft. Dieser Betrag reduziert ebenfalls die Kreditaufnahme und verbessert das Ergebnis 2017.