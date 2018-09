Schortens Wer wird Millionär? Wenn es um Zuschüsse aus staatlichen Förderprogrammen geht, dann auf jeden Fall Schortens. Mehr als fünf Millionen Euro sind allein in den vergangenen beiden Jahren von Bund und Land in die Stadt Schortens geflossen; gut eine Million für den Umbau des Hallenbades, mehr als zwei Millionen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Branterei, außerdem gab es Fördergelder für energetische Sanierungen, Wohnbauprojekte und einiges mehr. „Wir sind schon sehr findig, wenn es darum geht, Finanzierungsquellen aufzutun“, lobte Bürgermeister Gerhard Böhling seine Verwaltung.

90 Prozent übernommen

Nun gibt es abermals eine Million Euro. Einemillionvierundzwanzigtausend, um ganz genau zu sein. Bau- und Umweltminister Olaf Lies überbrachte den Förderbescheid des Amtes für Regionale Landentwicklung. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ und ist für einen ersten Teilabschnitt der Bürgerhaus-Modernisierung vorgesehen. „In dem Programm geht es nicht nur darum, soziale Brennpunkte aufzulösen“, betont Lies. Das Bürgerhaus sei ein wichtiger Ort der Begegnung und auch der Integration und passt in das Programm.

Dass Schortens das Geld erhalten soll, ist nicht neu und schon vor ein paar Wochen von Hannover bekanntgegeben worden (die NWZ berichtete), doch nun erschien Lies mit der offiziellen Förderurkunde.

Mit den Fördermitteln übernimmt das Land 90 Prozent der Sanierungskosten des ersten Bauabschnitts der geplanten Bürgerhaus-Modernisierung. Wie berichtet, soll das 30 Jahre alte Bürgerhaus in vier Teilabschnitten saniert, modernisiert und den Bedürfnissen der Gegenwart und Zukunft angepasst werden. In einem ersten Abschnitt geht es um die Stadtbücherei, die abgerissen und völlig neu gestaltet wird und deutlich mehr Fläche erhalten soll, erläuterte Bauamtsleiter Theodor Kramer. Auch der Eingangsbereich des Bürgerhauses mit der beengten Schaltersituation im Kulturbüro und wird umgebaut und aufgewertet.

In drei weiteren Abschnitten geht es um die Modernisierung und Optimierung von Bühne und großem Saal, um die Modernisierung von Heizung- und Lüftungstechnik und um die Neugestaltung der Gastronomie, die ebenfalls mehr Platz und mehr Möglichkeiten bekommen soll. „Gut vier Millionen Euro wurden dafür ermittelt“, so Kramer. „Allerdings sind das Kostenberechnungen von 2017. Wir wissen alle, wie sich die Preise entwickeln...“

Seit gut drei Jahren beraten Politik und Verwaltung bereits, wie und in welchem Umfang das Bürgerhaus von 1987 zum Bürgerhaus 2020/25 werden kann. 2019 soll ausgeschrieben werden und dann soll es auch bald losgehen. Am 26. September wird der aktuelle Stand der Planungen im Planungsausschuss diskutiert.

Über Baubeginn und Bauzeiten lässt sich Kramer nichts entlocken. Entscheidend wird sein, wann und wie die Planer und Ingenieure das Bürgerhaus-Projekt in ihre Auftragsbücher bekommen.

Geplant ist, die Bücherei für die Zeit des Umbaus auszulagern – wohin und für wie lange ist noch nicht geklärt. Die größere Herausforderung wird sein, den überregional bedeutsamen Kulturbetrieb mit Theater, Kabarett und Konzerten während des Umbaus von Bühne und großem Saal aufrechtzuerhalten. „Wir können hier ja nicht ein Jahr lang das Kulturprogramm einstellen“, so Kramer. „Vielleicht müssen wir in der Umbauzeit auf dem Vorplatz ein großes Zirkuszelt aufstellen...“

Lies kommt wieder

Olaf Lies zeigte sich beeindruckt von den Plänen und wie sich Schortens entwickelt hat und weiter entwickeln wird. Die Sanierung des Hallenbades nannte er einen notwendigen und wichtigen Schritt. Auch in Sachen Wohnungsbau gehe Schortens den richtigen Weg und plane neue Quartiere mit einem Mix aus sozialem Wohnungsbau und für Menschen mit höherem Einkommen. Hinzu kommen Schul- und Kindergarten- Neu- und Umbauten.

Dass Schortens weitere Fördergelder erhält, ist schon abgemacht: Mit 300 000 Euro unterstützt das Land aus dem Topf „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ das Vorhaben für Erneuerungen in der Menkestraße. Lies wird demnächst also noch mal wiederkommen mit einem neuen Förderbescheid. In dem Programm geht es um mehr Aufenthaltsqualität im Zentrum.

Und der nächste Förderantrag ist ebenfalls schon gestellt: für die rund 2,6 Millionen Euro teure Sanierung der Sporthalle Sillenstede. Hier ist die Zusage noch völlig offen. Auch für die weitere Sanierung des Bürgerhauses gäbe es Fördertöpfe. Wie gesagt: Schortens ist da sehr findig. „Und mit Olaf Lies haben wir in Hannover eine Bank“, sagt Böhling. Eine Hausbank.