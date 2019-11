Schortens /Friesland Nach 15 anstrengenden Stunden Treckerfahrt von Berlin war Landwirt Ingo Oltmanns am späten Mittwochabend wieder zurück in Schortens. „Die Protestaktion der Landwirte in der Hauptstadt hat sich gelohnt, auf jeden Fall“, so das Resümee des Landwirts, der in Schortens einen Milchviehbetrieb mit 330 Kühen hat. Von Berlins aus ging es zurück durch das Westhavelland, über Bundes- und Landstraßen Richtung Salzwedel und Uelzen, mit der Fähre über die Weser und von Brake weiter Richtung Friesland. Unterwegs habe es viele Sympathiebekundungen für die Landwirte gegeben, sagt Oltmanns.

Allein aus Friesland hatten sich drei Tage zuvor 42 Landwirte mit 38 Schleppern der vom Netzwerk „Land schafft Verbindung“ organisierten Protestfahrt in die Hauptstadt angeschlossen. Die Veranstalter sprachen von 40 000 Teilnehmern. „Viele Berufskollegen und Landvolkverbände hatten sich zur Unterstützung der Bauern mit Bussen und Bahn auf den Weg gemacht“, sagt Landwirt Ingo Oltmanns. Mit 8600 Treckern sollen die Bauern das Zentrum Berlins lahmgelegt haben.

Der Protest der Bauern richtet sich unter anderem gegen geplante schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz sowie gegen weitere Dünge-Beschränkungen zum Schutz des Grundwassers. Viele landwirtschaftliche Betriebe sehen sich dadurch in ihrer Existenz gefährdet und ihre Sorgen von der Politik nicht ernstgenommen. Die Bauern sehen sich zu Unrecht von Tierschutz- und Umweltverbänden als Buhmann der Nation und Klimasünder an den Pranger gestellt. Den Landwirten reicht es. „Wir Landwirte haben mit der Aktion ein großes Zeichen gesetzt, vielleicht sogar Geschichte geschrieben, denn einen Protest der Landwirte in dieser Größenordnung hat es bislang nicht gegeben“, so Oltmanns. „Ich bin sicher, es kommt nun Bewegung in das Thema.“

„Die Bürger sollen wissen, dass wir kleinen Betriebe nicht die Bodenvergifter, nicht die Massentierhalter und auch nicht die Insektenkiller sind“, sagt Olmanns.

Weil aber in vielen Regionen das Grundwasser mit Nitrat belastet ist, muss Deutschland seine Düngevorschriften verschärfen. Aktuell läuft es wohl darauf hinaus, dass Betriebe in besonders belasteten Regionen künftig 20 Prozent weniger düngen dürfen, was wiederum die Ernte weiter begrenzt.

Oder Glyphosat: das soll verboten werden, weil es alles Grün tötet und auch den Insekten schadet. Wird Glyphosat verboten, müsse er viel öfter übers Feld fahren, um das Unkraut aus dem Boden zu holen. Das verbraucht Diesel und schadet den Tieren im Feld. „Da ist von der Politik vieles nicht zu Ende gedacht.“

Und daher muss weitergeredet werden: Kanzlerin Angela Merkel hat für den 2. Dezember zum Bauerngipfel nach Berlin eingeladen. Mit 40 Berufskollegen soll am runden Tisch über die Probleme der Landwirte gesprochen werden. „Wer dafür aus Friesland nach Berlin reist, ist aber noch offen“, sagt Oltmanns.