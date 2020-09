„Geforderter Vertrag absolut entbehrlich“

Schortens Die SPD-Fraktion wird den Antrag der CDU im Rat ablehnen. Das kündigt SPD-Fraktionschef Udo Borkenstein an. Die von der CDU geforderte rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen Land und Stadt, die Beschränkungen im Biosphärenreservat für Landwirtschaft, Wirtschaft und kommunale Planungshoheit ausschließt, sei absolut entbehrlich, so Borkenstein. Denn in den Kooperationsvereinbarungen werde das bereits geregelt.

„Die Aussage von Axel Homfeldt, dass die Unesco nicht sagen könne, was Entwicklungszone bedeutet, beruht auf Unkenntnis“, so Borkenstein: Die Deutsche Unesco-Kommission verweise für die Entwicklungszone auf die nationalen Kriterien für die Biosphäre beim Bundes-Umweltministerium.