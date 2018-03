Schortens Das Dach ist dicht, die Fenster sind eingebaut – aber von außen blickt man noch auf blanken Beton und Baugerüste. Wie geht es voran mit der Sanierung des Schwimmbads in Schortens, das fortan wohl nicht mehr „Aqua Toll“ heißen wird?

Wie funktioniert das eigentlich mit der Energiezentrale? Baubeginn für die Energiezentrale, die das Bad, die benachbarte Turnhalle und Grundschule (und weitere Liegenschaften der Stadt im Umkreis von vier Kilometern) versorgt, soll nach Ostern sein. Zwischen Hallenbad und Grundschule entsteht hinter dem Bad (Mühlenstraße) eine 10 mal 20 Meter große Halle. Die Laubverbrennung macht in der Summe weniger als zehn Prozent der Energieerzeugung aus. Den Löwenanteil der Energie erzeugt ein modernes Blockheizkraftwerk aus Biogas. Ein ebenfalls mit Biogas betriebener Spitzenlastkessel wird nur bei Wartungsarbeiten am Blockheizkraftwerk automatisch in Betrieb genommen. Etwa 70 Prozent der Energie wird aus Biogas erzeugt, nur etwa 30 Prozent aus Biomasse. Und von diesen 30 Prozent besteht wiederum nur ein Drittel aus getrocknetem Herbstlaub. Die Biomasse – Strauchschnitt, Grasschnitt, Laub – wird in Ballen an die Energiezentrale geliefert, dort getrocknet, zu Briketts gepresst und verbrannt. Dennoch ist zusätzlich ein Filter auf dem Schornstein des Biomassekessels zur Absicherung vorgesehen. Die Asche kann als guter Dünger verwendet werden, betont die Stadt.

In zwei Monaten – am 26. Mai – können die Bürger sich bei einem „Tag der offenen Baustelle“ bei Führungen einen Eindruck vom Hallenbad verschaffen. „Zeitlich liegen wir nach wie vor im Plan“, erklärte Bauamtsleiter Theodor Kramer – auch wenn der hartnäckige Winter für einige ungeplante Pausen gesorgt hat. Ziel ist nach wie vor, das Hallenbad im Spätherbst wiederzueröffnen – also in etwa acht bis neun Monaten. Ein ehrgeiziges Vorhaben, wenn man sich auf der Baustelle so umsieht.

Im Inneren des Hallenbads hat sich inzwischen viel getan, betont Theodor Kramer. Die Betonsanierung ist so gut wie abgeschlossen. Lediglich an den Trägern für das Dach seien noch Arbeiten nötig. Von der Bausubstanz sei das Bad aber in einem sehr guten Zustand: „Da wurde 1974, als das Hallenbad neu gebaut wurde, sehr ordentliche Arbeit geleistet.“

Sehr gute Bausubstanz

Um den Stahlbeton zu sanieren, ist es aber noch zu kalt: „Wir brauchen dazu dauerhaft mindestens 5 Grad, sonst können wir keinen Haftgrund aufbringen, mit dem der Stahl geschützt wird“, erklärt Kramer. Für die Sanierung wurde das Bad bis auf die Grundmauern zurückgebaut und nun von Grund auf neu aufgebaut. Im Spätsommer wird dann auch außen die Veränderung sichtbar: Das Bad wird mit Stahlplatten verkleidet, die das Gebäude bläulich und silbern schimmern lassen.

Mit der Sanierung wird aus dem Anfang der 1990er-Jahre zum Freizeitbad Aqua Toll ausgebauten Bad wieder das Sport- und Hallenbad von einst – allerdings mit der Gebäudetechnik von heute. „Ob Fenster, Fassaden, Dach, Lüftung oder Gebäudetechnik: Energetisch sind wir dann auf dem allerneuesten Stand“, so Kramer. Für die Energieversorgung sorgt eine externe Energiezentrale; eine Hallenkonstruktion mit Blockheizkraftwerk und Biomassekessel, der an der rückwärtigen Seite des Bades zum Mühlenweg hin gebaut wird.

Das Hallenbad ist fünf Meter breiter geworden und etwa acht Meter länger. Der Erlebnisteil mit Rutsche und Whirlpool ist verschwunden, Kinderbecken und eine Saunalandschaft wird es aber auch im sanierten Bad geben.

Dass man vorsorglich zusätzlich 120 000 Euro für das Projekt beantragt hat, sei „kleineren Überraschungen“ geschuldet, die man auf einer Baustelle leider nie ganz ausschließen könne, sagt Bürgermeister Gerhard Böhling. Durch gründliche Vorarbeiten habe man die Unwägbarkeiten jedoch auf ein Minimum reduzieren können.

50 000 Besuche im Jahr

In seinen besten Zeiten hatte das Aqua Toll 200 000 zahlende Gäste im Jahr; da war das Aqua Toll allerdings auch das modernste Bad und allein auf weiter Flur. Inzwischen entstanden in Wilhelmshaven und Aurich ebenfalls moderne Schwimmbäder und die Besucherzahlen in Schortens gingen deutlich zurück. Dann kamen die Probleme im Erlebnisbereich.

Im sanierten Hallenbad erwartet die Stadt künftig um 50 000 Besuche jährlich. Hinzu kommen das Schulschwimmen, DLRG und Vereinsschwimmen und die Zeiten für die Bundeswehr. An Zuschuss ins Bad kalkuliert Böhling mit „unter 300 000 Euro“ im Jahr – die Hälfte dessen, was der Betrieb bisher an Zuschuss gekostet hat. Personaleinsparungen durch Umstellung auf Kassenautomaten und vor allem die geringeren Energiekosten sollen den Zuschuss senken.

