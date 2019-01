Schortens Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung: Das Schortenser Hallenbad geht nach zweijähriger Umbau- und Sanierungsphase am Montag, 4. Februar, wieder an den Start. Zunächst erstmal nur für das Schulschwimmen. Der öffentliche Badebetrieb soll zweieinhalb Wochen später beginnen, und zwar mit einer offiziellen Eröffnung am Samstag, 23. Februar. Das hat Bürgermeister Gerhard Böhling am Dienstag mitgeteilt.

Mit Hochdruck werden im Bad zurzeit die letzten Arbeiten bis zur Wiederöffnung erledigt. Ab dieser Woche ist auch das Gesundheitsamt des Landkreises im Bad, beprobt unter anderem das Wasser und prüft die Durchströmung des Beckens. Ende der Woche soll zudem das Blockheizkraftwerk in der externen Energiezentrale ans Netz gehen und das Bad mit Strom und Wärme versorgen.

Noch drei Wochen Stress

Hier und da wird im Hallenbad noch verputzt, werden Fliesen angeklebt, das Tauchbecken in der Sauna eingebaut, die Kassenautomaten installiert, die Umkleiden aufgebaut oder die letzten Stellschrauben an der Bädertechnik justiert. Auch die Außenterrasse am Saunabereich soll nun fertig werden. „Es ist noch einiges zu tun in den verbleibenden knapp drei Wochen“, sagt Bauamtsleiter Theodor Kramer. „Aber wir haben das Ziel vor Augen.“

Wie berichtet, ist aus dem ehemaligen Schortenser Freizeitbad Aqua Toll das Schortenser Sport- und Gesundheitsbad Aqua Fit geworden. Ursprünglich waren dafür 6,0 Millionen Euro angesetzt, dann wurde noch vor Baubeginn die Kostenobergrenze auf 6,4 Millionen Euro hochgesetzt. Doch auch die reichen nicht: Am Ende werden es rund 7,2 Millionen Euro sein, die der Umbau und die Modernisierung gekostet haben – ein Plus von zwölf Prozent. Hinzu kommt 1 Million Euro für die Energiezentrale.

Ursache für die Kostensteigerung ist vor allem die brummende Konjunktur: Überall im Land wird gebaut, modernisiert und saniert, die Firmen haben volle Auftragsbücher und kaum freie Kapazitäten. Böse Überraschungen in der Bauphase gab es nicht.

Drei Becken, drei Saunen

Das Aqua Fit verfügt über ein großes Sportbecken und ein kleineres Lehrschwimmbecken noch aus Aqua Toll-Zeiten. Ein neues Kinderspielbecken entstand an der verbreiterten Längsseite des Hallenbads. Hinzu kommt die Sauna: Sie enthält eine Finnische Dampfsauna, ein römisches Dampfbad und eine Niedrigtemperatursauna. Alles sehr hochwertig ausgestattet, weil man anfangs noch davon ausging, dass für die Saunanutzung gesonderte Tarife zu zahlen seien.

Inzwischen hat die Politik die Eintrittspreise beschlossen und entschieden, dass mit dem Badeintritt auch die Saunanutzung bezahlt ist.

Die Energiezentrale erhält noch im Frühjahr den Schubwendetrockner – darauf wird das Laub durchlüftet und getrocknet, das später in der Anlage zu handlichen Briketts zur Verbrennung gepresst wird. Der Anteil der Laubverbrennung macht allerdings nur neun Prozent der Energieträger aus. Zu über 90 Prozent kommen Strom und Wärme für das Aqua Fit und die benachbarte Grundschule Jungfernbusch (und später für Rathaus und Bürgerhaus) aus dem mit Erdgas betriebenen Blockheizkraftwerk. Ende des Monats wollen sich Vertreter der Stadt Heilbronn, die ein ähnliches Projekt umsetzen wollen, in Schortens über die Energiezentrale informieren