Schortens Ki-Ko? Den Namen kennt jeder, der in Schortens großgeworden ist und der sich als Kind schon mit kurzen Beinen auf Zehenspitzen vor das Verkaufsfenster gestellt hat, um sich vom Taschengeld eine Schlickertüte oder Fußballsammelbildchen zu kaufen. Albert Koch hat den Kiosk um 1950 an der Menkestraße eröffnet, und Kiosk Koch, kurz Ki-Ko, heißt der Laden auch heute noch fast 70 Jahre später – obwohl Albert Koch längst verstorben ist und seit 45 Jahren Familie Henke den Kiosk führt.

Zum Jahreswechsel gab es einen Inhaberwechsel: Kirsten Henke ist nun „Frau Ki-Ko“. Eigentlich war sie das schon immer, denn schon als Mädchen ging sie ihren Eltern im Kiosk zur Hand. „Viele Kunden kennen mich schon ewig“, sagt die neue Betreiberin lachend. Nach 25 Jahren übernimmt sie das Ruder von Vater Ulv-Jürgen Henke.

Einst Obst und Gemüse

Mit Kirsten Henke bleibt das Geschäft in dritter Generation in Familienhand. Die Mutter von zwei Kindern freut sich auf die neue Aufgabe: „Es wird sich nicht viel ändern – Kundennähe und Gespräche zeichnen uns einfach aus.“

Albert Koch hatte seinen Laden Ki-Ko als Obst- und Gemüseladen gegründet. Dies geschah zu einer Zeit, in der es noch keine Supermärkte und nur ein paar Lebensmittelhändler gab, sagt Ulv-Jürgen Henke. Der Laden war sehr erfolgreich, da er konsequent nur qualitativ hochwertige Lebensmittel verkaufte.

Als Koch 1970 starb, übernahm seine Lebensgefährtin das Geschäft, ehe sie es 1972 den Eheleuten Kurt und Traute Henke, den Großeltern von Kirsten Henke, verkaufte. Bis ca. 1990 wurde der Kiosk weiter als Obst- und Gemüseladen geführt. Als immer mehr Supermärkte eröffneten, lohnte sich dieses Geschäft immer weniger und so wurde das Zeitschriften- und Getränkesortiment ausgebaut.

1992 übernahm Ulv-Jürgen Henke den Kiosk von seiner Mutter. Der Verkauf im alten Ki-Ko ging weiter, bis das Gebäude 1995 abgerissen wurde. Mit der Fertigstellung des heutigen Gebäudes an der Menkestraße 1996 vergrößerten sich die Ladenfläche und damit auch das Sortiment. Zeitschriften, Tabakwaren, Getränke – das sind die umsatzstärksten Artikel. Und natürlich das Lottogeschäft.

Schortens hatte mal eine ganze Reihe solcher Kioske. Es gab einen am Mühlenweg neben der damaligen Orientierungsstufe, es gab einen in Addernhausen an der Ecke zur Waldstraße, an der Oldenburger Straße gegenüber vom alten Kino, an der Ecke Menkestraße/Kreuzweg und am Kreuzweg neben der katholischen Kirche. Nach und nach sind alle verschwunden. Neben Ki-Ko gibt es heute nur noch den Zickzack-Kiosk an der Bahnhofstraße.

Sieben Tage geöffnet

„Hier und da werden wir sicher etwas ändern“, sagt Kirsten Henke, deren Kiosk sieben Tage die Woche geöffnet hat und in dem es auch um 22 Uhr noch Süßigkeiten, Katzenfutter oder Zigaretten gibt.

Herausgeflogen aus dem Sortiment sind schon vor einiger Zeit die Cent-Artikel für die Schlickertüte: „Das ist zu zeitintensiv, wenn dafür mehrere Kunden warten müssen, bis sie bedient werden“, sagt Kirsten Henke. Geblieben sind hingegen die Sammelbildchen. Die gibt es heute zu fast jeder Kinder-Fernsehserie oder großem Sport-Event.