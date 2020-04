Hundefreilauffläche In Schortens: Am Huntsteert sind die Ketten wieder gefallen

Schortens Die Hundefreilauffläche am Huntsteert ist ab Mittwoch wieder geöffnet: Die Stadt Schortens appelliert an die Hundehalter, sich strikt an die Abstandsregelungen und andere Beschränkung sozialer Kontakte in der Öffentlichkeit zu halten.

Pünktlich zum Beginn der Brut- und Setzzeit am 1. April hatte der Landkreis Friesland das Freilaufgelände geschlossen: Der Landkreis hat das Gelände in die Kategorie der Spiel- und Bolzplätze eingestuft, damit falle es unter die Allgemeinverfügung und sei zu schließen.

Nun die Rolle rückwärts: Die Stadt Schortens hatte die Schließung des Freilaufgeländes Huntsteert durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung prüfen lassen. Dabei hatte die Stadt argumentiert, dass eine Sperrung der Freilauffläche insbesondere durch die seit dem 1. April geltende Leinenpflicht in der freien Landschaft zur Brut- und Setzzeit zu einer Verdrängung und weiteren Konzentration von Hunden und Haltern in anderen Bereichen der Stadt führe, in denen die Hunde noch frei laufen dürfen.

Nach Ansicht der Stadt Schortens steht die Schließung des Huntsteert zudem im Widerspruch zum Ziel der Beschränkung sozialer Kontakte und der Einhaltung von Mindestabständen. Der Huntsteert ist immerhin 7 Hektar groß – dort können sich Menschen gut gegenseitig aus dem Weg gehen.

„Der für die Pandemie eingerichtete Krisenstab des Ministeriums schloss sich dieser Argumentation an“, teilte am Dienstag Bürgermeister Gerhard Böhling mit: „So kann nach Abstimmung mit dem Landkreis diese dem Verein Leinen los in Friesland zur Nutzung übertragene städtische Fläche wieder zugänglich gemacht werden.“

Die Stadt Schortens appelliert in diesem Zusammenhang jedoch ausdrücklich an die Hundehalter, die derzeit geltenden Abstandsregelungen zur Beschränkung sozialer Kontakte auch im eigenen Interesse zu beachten.