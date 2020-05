Corona-Krise: Wirte fordern Entschädigung vom Land

Schortens /Jever Die durch die Corona-Krise und die damit verbundenen Zwangspausen ihrer Betriebe in eine existenzbedrohende Krise gestürzten Wirte im Jeverland machen weiter Druck auf die Politik. Die ersten Lockerungsübungen für die Branche und die vor zwei Wochen verkündete Senkung der Mehrwertsteuer – allerdings nur auf Speisen, nicht auf Getränke – seien keine wirkliche Hilfe, hieß es am Donnerstagmorgen in einer weit auseinandersitzenden Presserunde mit dem Dehoga-Kreisverbandsvorsitzenden Jens Hinrichs (Gaststätte „In’t Dörp“ und Diskothek „Nachtschicht“, Schortens), seinem Jeveraner Kollegen Stephan Eden (Schützenhof und Restaurant „Zitronengras“, Jever) sowie Axel Homfeldt, Heide Bastrop und Dirk Zillmer von der CDU-Kreistagsfraktion.

Die CDU sieht trotz von den Hilfspaketen, die die Kommunen bereits geschnürt haben, keine ausreichende Unterstützung speziell für die Gastronomie. „Diese Betriebe fallen hinten runter, weil beim Friesland-Hilfs-Fonds erst Betriebe ab 49 Mitarbeitern gefördert werden“, sagt Axel Homfeldt. Das nützt zwar den Unternehmen, die durch das Förderraster von Bund und Land gefallen sind, nicht aber der hiesigen Gastronomie und Hotellerie. „Denn in Friesland haben wir keine Gastronomen in dieser Größenordnung.“

Schnelle Hilfe gefordert

Die CDU fordert daher vom Landkreis Friesland die Einrichtung eines Nothilfefonds für die gastronomischen und touristischen Betriebe in Friesland. Und sie werben in einem Schreiben an Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann für die finanzielle Unterstützung der Wirte. „Wir fordern keine Hilfe für die Gastronomie, sondern eigentlich eine Entschädigung“, so Homfeldt. „Gastronomie und Hotellerie sind unverschuldet in diese wirtschaftliche Notlage geraten.“

Dass Restaurants schrittweise wieder aufmachen und Gäste wieder beherbergt werden dürfen, klingt im ersten Moment ganz gut, sagt Dirk Zillmer. „Aber nicht gut genug, weil es die Gastronomen und die Hotellerie vorrangig belastet, als sie zu entlasten.“ Denn die strengen Vorgaben lassen eine betriebswirtschaftlich lohnende Auslastung nicht erwarten. Heide Bastrop vermutet gar, dass man in vielen Fällen sogar davon ausgehen muss, „dass eine fortgesetzte Schließung der Betriebe wirtschaftlich sinnvoller ist als eine Teilöffnung unter strikten Hygienemaßnahmen.“

Wer nur noch 50 Prozent der vorhandenen Plätze bewirtschaften darf, dafür gleichzeitig aber 100 Prozent der Kosten aufbringen muss plus Zusatzkosten durch die umfänglichen Hygienemaßnahmen – komme mit der Mehrwertsteuersenkung nicht weit. „Es geht jetzt um die Liquidität der Gastronomie“, sagt Homfeldt. Vielen Betrieben, die noch große Säle vorhalten, wo gefeiert wird, Vereine und Parteien sich treffen und öffentliches Leben stattfindet, drohe das Aus. „Der nächste Erste steht vor der Tür und damit Pachten, Versicherungen und Gehälter.“

Konzept kaum umsetzbar

Das sieht auch Schützenhof-Wirt Stephan Eden so: Viele Richtlinien des Hygienekonzepts seien im Arbeitsalltag praktisch kaum umsetzbar. „Ich weiß nicht, wie ich in der Küche bei 55 Grad und 100 Prozent Luftfeuchtigkeit länger als eine halbe Stunde mit einer Maske arbeiten soll.“ Das Hotel könne er mit den geforderten Auflagen maximal nur noch zu 18 Prozent auslasten.

Und Jens Hinrichs kritisiert: Eine Mehrwertsteuersenkung nützt mir als Gastronom doch nur etwas, wenn ich Umsätze mache.“ Dass die trotz vorsichtiger Öffnung wieder fließen, sehen auch die Wirte skeptisch: „Wer will den abends essen gehen, wenn wie gefordert am Eingang Name und Handydaten der Gäste erfasst werden müssen und Wirte wie Gäste viele Hygiene-Auflagen beachten müssen. Da bleiben viele lieber gleich zu Hause“, befürchtet Hinrichs.