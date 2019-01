Schortens /Jever Generationswechsel bei der Volksbank Jever: Gerwig Faß (61), der fast 15 Jahre lang den Filialbereich Schortens als größten Teilmarkt im Geschäftsbereich der Volksbank Jever geleitet hatte, ist mit einem großen Empfang in den Vorruhestand verabschiedet worden. Vor 100 Gästen im Immobilienzentrum der Volksbank in Jever, darunter Mitarbeiter und Kollegen, zahlreiche Kunden und Weggefährten, würdigte der Vorstand das außerordentliche Engagement von Gerwig Faß’, der insgesamt 45 Jahre lang bei der Volksbank beschäftigt war.

Volksbank-Vorstandschef Michael Engelbrecht berichtete, wie er Gerwig Faß 2001 im Zuge der Fusion von Volksbank Jever und Volksbank Sande-Wangerland kennenlernte und wie es ihm gelang, Faß’ zu überzeugen, drei Jahre später die damals in Unruhe geratene Filiale in Schortens zu übernehmen und zu ordnen. Volksbank-Vorstand Martin Schadewald hatte hingegen einige Ankedoten parat: Unter anderem die vom Barry Manilow-Schlager „Oh Mandy“, der damals in Faß’ orangefarbenen Audi 50 in Dauerschleife lief und die Mädchenherzen nicht zum schmelzen brachte, sondern wohl eher in den Wahnsinn trieb.

„Ich hatte nur eine einzige Bewerbung geschrieben, hatte durch Fusionen insgesamt aber vier Arbeitgeber“, berichtete der Volksbanker, der nach wie vor in Sande lebt. Als 15-Jähriger sei er 1973 bei der Spar- und Darlehnskasse Gödens in der Dollstraße angefangen, die später zur Raiffeisenbank Sande gehörte. Nach der Fusion der Banken Sande-Wangerland und Jever übernahm er weitere Führungsaufgaben. Zunächst als Filialbereichsleiter in Sande, 2004 wechselte er nach Schortens.

Gerwig Faß’ Nachfolger für den Filialbereich Schortens wird ein junges Eigengewächs der Volksbank: Daniel Kreye. Der 27-jährige Jeveraner hat in der Volksbank bereits eine respektable Kariere hingelegt. Vor acht Jahren, im Sommer 2010, begann er seine Ausbildung bei der Volksbank Jever, übernahm 2016 die Leitung der Filiale Grafschaft und ist seit 1. Januar dieses Jahres Filialbereichsleiter Schortens mit den Filialen in Heidmühle, Grafschaft und Roffhausen. Mit seinen 16 Mitarbeitern trägt der junge Chef die Verantwortung für die Betreuung von ca. 12 000 Kunden. Kreyes Vater Kurt ist übrigens Leiter der Volksbank-Filiale Jever.

Auch Schortens’ Bürgermeister Gerhard Böhling dankte dem langjährigen Schortenser Volksbank-Chef Gerwig Faß’, in dessen Zeit auch die umfangreiche und städtebaulich ansprechende Modernisierung der Filiale in Heidmühle fiel. Und Böhling erkannte auch biografische Parallelen zwischen sich und Faß: „Wir sind beide 2004 in Schortens angefangen: Sie als Leiter der Volksbank, ich als Bürgermeister. Aber: Sie hören nun auf. Und ich möchte gerne noch weitermachen.“