Schortens Kräftiges Gackern und Krähen empfing die Besucher am Wochenende in der Ausstellungshalle im Huntsteert-Gelände in Schortens. Auch wenn die Hühner und Hähne recht zierlich waren, so waren sie doch sehr gut bei Stimme. Rund 330 Tiere waren bei der Schau der Zwerghuhnzüchter Weser-Ems zu sehen, ein gutes Dutzend Vereine aus der gesamten Region stellten hier aus.

Die besten Zuchtergebnisse Beste Gesamtleistung: Rüdiger Dauen, Schortens (Zwerg Wyandotten) Zucht-Wanderpokal für vorbenannte Jungtiere: Heiko Mäkelburg, Wilhelmshaven (Zwerg Sussex) Wanderpreis für den besten Stamm oder die bester Voliere: Rüdiger Dauen für Zwerg-Wyandotten Das beste Tier: Wilhelm Kapfermann, Großefehn mit 1,0 Zwerg-Australorps Leistungspreise erhielten Senioren: Rüdiger Dauen (Schortens), Wilhelm Kapfermann (Großefehn), Heiko Mäkelburg (Wilhelmshaven), Gerd Zimmering (Westerholt) und für die Jugend Nila Cremer (Esens)

Die Schau hatte im vergangenen Jahr hier erstmals stattgefunden, die Ausstellungshalle kam bei den Züchtern so gut an, dass sie erneut die Gastfreundschaft der Interessengemeinschaft Huntsteert in Anspruch nahmen.

Vorsitzender Peter Behrens berichtete, dass diesmal 93 Tiere weniger gezeigt würden als im Vorjahr. Daran könne der heiße Sommer seinen Anteil haben, mutmaßte der Vorsitzende des Kreisverbands Ostfriesland/Papenburg, Berend Tammen. Vielerorts habe er eine verzögerte Entwicklung beobachtet, weil die Tiere bei der Hitze viel geruht, sich nicht so wohl gefühlt und auch schlechter Nahrung aufgenommen hätten.

Schirmherr Bürgermeister Gerhard Böhling betonte die Bedeutung der Kleintierzucht in der Stadt. Gemeinsam mit den Vereinen der „Interessengemeinschaft Huntsteert“ entwickele man den Standort weiter. Er lobte das hohe Engagement der Züchter.

Behrens berichtete von den guten Zuchtergebnisse, acht Tiere erreichten die Bestnote „Vorzüglich“, davon ein Mal bei den Jugendlichen, neun Mal wurde die Bewertung „Hervorragend“ erreicht, davon ebenfalls ein Mal bei den Jugendlichen. Den Wanderpokal für die beste Gesamtleistung der Schau erhielt Rüdiger Dauen aus Schortens für seine Zwerg-Wyandotten silberhalsig.

Jugendleiter Joachim Jelten appellierte an die älteren Züchter, den Jugendlichen in den Vereinen sehr gute Zuchttiere zu überlassen. Nur dann könne es mit dem Nachwuchs klappen, denn nur wer Spaß am Hobby habe, weil er Erfolge erlebe, werde dabei bleiben. „Es geht um den Erhalt unterer Vereine“, mahnte er.

Der Verein der Zwerghuhnzüchter Weser-Ems existiert seit 91 Jahren, am Rande der Ausstellung wurde Erwin Burmeister (Wiesmoor) für 30-jährige Zugehörigkeit geehrt.