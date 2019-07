Schortens Er ist längst eine feste Größe in der Reihe der Veranstaltungen des Bürgerhauses in Schortens. Der Kunsthandwerkermarkt zieht alljährlich Besucher aus der gesamten Region in die Stadt. Und die wissen, was sie hier erwartet: Kunsthandwerk vom Feinsten. „Das kann man so in Geschäften nicht kaufen und alles ist von Hand hergestellt“, sagt eine Besucherin. An den beiden Tagen haben mehr als 3300 Besucher einen Bummel durch das Bürgerhaus gemacht.

63 Aussteller, sorgfältig ausgewählt, bieten ihre Produkte an. Und die Palette ist breitgefächert: Von Kleidung über Leder, Keramik, Deko, Gartenmöbel, Taschen, Schmuck bis hin zu Produkten aus Holz wie Schalen oder Pfeffermühlen reicht das Angebot. Ein Aussteller bietet kunstvoll gefertigte Schneidebretter für die Küche an, die so schön sind, dass es schade wäre, sie mit einem schnöden Küchenmesser allmählich zu ruinieren. Am Ende gibt es nur zufriedene Gesichter: Bei den Ausstellern, weil so viele Besucher da waren. Und bei den Besuchern, weil sie exklusive Dinge geboten bekommen haben.

Am Konzept des Marktes hat sich wenig geändert, seit Carola Holm die Organisation vom Künstlerforum Jever übernommen hat. „Ganz wichtig ist, dass in jedem Jahr etwa ein Drittel der Anbieter neu hier sind. Das versuchen wir immer einzuhalten.“

Und es kann nicht jeder hier ausstellen. „Wir suchen die Anbieter aus und laden sie ein“, sagt sie. Dafür fährt sie das ganze Jahr über auf andere Märkte und sucht dort nach interessanten Ausstellern.

Auch in diesem Jahr ist sie fündig geworden: Taschen aus alten Materialien, schöne geflochtene Körbe, Strickwaren, Bilder aus Kieselsteinen, Tierfiguren aus Filz und Gamaschen und Stulpen sind nur einige der neuen Produkte.

Eines fehlt aber fast ganz: Produkte nämlich, die sich an den männlichen Teil der Bevölkerung richten. Wie das funktioniert, erklärt ein Anbieter von Herrengürteln mit kunstvoll gravierten Schnallen: „Männer sehen sich die Gürtel an und sagen: ,Schön, aber das brauche ich nicht‘. Später kommen dann die Frauen allein vorbei, kaufen einen Gürtel und schenken ihn dann ihren Männern als Überraschung.“